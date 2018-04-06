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Красноярскстат рассчитал стоимость пасхального стола
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Красноярскстат рассчитал стоимость пасхального стола 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, за год жирный творог стал дороже в среднем на 6%, сливочное масло — на 5,3%, молоко — на 4,4%, куриные яйца — на 0,6%.
Подешевели сахар-песок и пшеничная мука — на 12,2% и 7% соответственно. В среднем же за год цены на продовоьственные товары в крае поднялись на 1,8%.
Кагор, который считается традиционным пасхальным вином, подорожал на 1,4% и сейчас стоит в среднем по краю 533,3 рубля за литр (статистики, понятно, изучали цены только на качественные вина).
В целом отметить в этом году Пасху будет ненамного дороже, чем в прошлом, сделали вывод в Красноярскстате.
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