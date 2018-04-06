Не просто лакомство: как готовят пасхальный кулич

Сегодня у православных христиан Страстная пятница. Самый строгий день Великого поста, когда нежелательно заниматься домашними хлопотами. Кто знаком с традицией, начали подготовку к Пасхе накануне. Кроме духовной работы над собой, надо оформить и праздничный стол, в центре которого будет, конечно, кулич. Чем отличаются рецепты знаменитого лакомства и какой смысл кулинары вкладывают в свою работу, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова

Освящать одно из главных блюд на пасхальном столе, конечно, лучше лично и в храме. Но если не получается, есть выход. На этом хлебокомбинате во Владимире каждый год выпекают 100 тонн куличей и все освящают. Тесто отмеряют до сих пор вручную. Верят, что с ним «надо разговаривать». У Галины Емелиной еще бабушка так куличи пекла в деревне.

«Я помню ритуал, когда она мыла сначала дощатый деревянный пол в деревенском доме, потом переодевалась во все чистое, надевала косынку, чистый фартук и пела специальные песни», ­ руководитель отдела разработок новых технологий Владимирского хлебокомбината Галина Емелина.

Дома куличи пекут и сегодня. Домохозяйка Оксана Стручкова свое домашнее лакомство делает без дрожжей и даже закваски. Получается не менее вкусно, а еще и быстро.

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«Тем хорош такой кулич бездрожжевой, что он занимает гораздо меньше времени, чем дрожжевой, потому что у дрожжевого нужно выстаивать тесто», — женщина.

В пекарне Троице-Сергиевой лавры, напротив, все по канону. Если кулич, то на опаре из муки и воды. Чтобы она подошла, уходит много времени. Пекари со смирением ждут три часа.

Последним в тесто добавляют изюм и перемешивают примерно две минуты. Это делается для того, чтобы ягоды остались целыми в куличе.

Современный состав кулича — отличный предмет для споров пекарей и технологов. Когда-то он был просто хлебом. Его название так и переводится с греческого — «хлеб круглой формы». Постепенно к рецепту стали добавлять все новые ингредиенты. И у каждого кулич свой, но в одном согласны все: это не просто лакомство, а символ светлого праздника.

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