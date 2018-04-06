Кулич по бабушкиным заветам: корреспондент Ufa1 испек главный символ Пасхи

В последнюю неделю Великого поста от редактора всем прилетели задания: кому яйца красить, кому храмы фотографировать. Мне досталось самое непростое: испечь по всем правилам кулич. Слава богу, хоть не в русской печи: никогда в глаза ее не видела. Да и вообще за последние лет пять за меня все делала электронная хлебопечка.

Вот что из этой мороки получилось.

Рецепт из старой кулинарной книги

Рецепт следовало найти проверенный, чтобы не подкачал. Я прошерстила соцсети, почитала популярные кулинарные сайты и приуныла: предлагаемые там булочки а-ля кулич доверия не внушали. На помощь пришла коллега: всучила тяжеленную поваренную книгу своей бабушки, отпечатанную в далеком 1954 году.

— Всегда пеку кулич по этому рецепту. Получается прекрасно! — заверила она.

Окрыленная, я полетела в магазин за продуктами.

Рецепт

На 1 кг муки:

1,5 ст. молока;

6 яиц;

300 г масла или маргарина;

1,5–2 ст. сахара;

1 пакетик (11 г) сухих дрожжей;

3/4 чайной ложки соли;

150 г изюма;

50 г цукатов;

пакетик ванильного сахара;

5-6 измельченных зерен кардамона.

Сразу признаюсь, зерен кардамона и цукаты не нашла. Пришлось обойтись без них.

Ингредиенты для кулича я купила в соседнем супермаркете

Запаситесь временем

Прибежав в 7 вечера с работы, я взялась заводить опару. Господи, сколько тут всего нужно, эдак кулич у меня выйдет размером с ведро! Я поделила количество продуктов на три и приступила.

Смешала теплое молоко, дрожжи и муку до консистенции сметаны, кастрюлю водрузила на батарею, сверху накрыла полотенцем и оставила подниматься.

— Когда можно будет тесто месить? — тормошила кастрюлю пятилетняя дочка.

Через полчаса опара подросла вдвое — теперь можно добавлять растопленное остывшее масло и растертый с желтками сахар. Вот тут я дала маху: вместо полтора стакана сахара я добавила всего лишь две столовых ложки. Но узнала об ошибке только на следующее утро, когда перечитала рецепт. Ладно, сладкое вредно — здоровее буду.

В тесто отправились пакетик ванилина и соль. Пока размешивала, тесто мягко почмокивало и вкусно пахло. Я снова оставила его греться на батарее — подходить.

Опару я замесила обычным венчиком

25 минут — и готово

На этот раз тесто поднималось гораздо медленнее. Потребовалось не меньше часа, чтобы его объем увеличился вдвое. К этому времени я промыла и высушила изюм. Ягоды перемешала с тестом и выложила смесь в две бумажные формочки, какие продают в магазине для куличей.

— А почему так мало? — спросила дочь: она надеялась отведать пасхальный пирожок первой, но не дождалась и уснула прямо в кресле.

Тесто и вправду едва доходило до середины формы. Но я надеялась, что дрожжи свое дело сделают. В поваренной книге и вовсе советовали заполнять чашу на одну треть. Куличи поехали в духовку, а я скрестила пальцы: всегда переживаю, что тесто не поднимется.

Из теста у меня получилось два кулича

— Выпекать 50–60 минут, — советовали авторы поваренной книги. — Первые 30 в духовку лучше не заглядывать, иначе тесто опадет.

Послушно выждав 25 минут, я не выдержала и открыла духовку. Мать честная: куличи уже зарумянились и угрожали пригореть. Очевидно, рекомендации по времени давались для старых газовых духовок. В моей электрической готовка ускорилась в два раза.

Готовые куличи отправились остывать, а я принялась разводить глазурь: взбивать яичный белок с сахарной пудрой. Миксер ревел от натуги, через пять минут смесь увеличилась в объеме, побелела и стала упругой. Белоснежную гущу на куличе увенчала разноцветная сахарная посыпка.

Вуаля! Каких-то два с половиной часа мыканья на кухне, и пасхальное угощение готово!

Глазурь я приготовила белковую, сверху кулич украсила сахарной посыпкой