Крем для идеального ухода — какой он?

Все просто: необходимо использовать средства с активными компонентами, которые помогут вашей коже оставаться молодой и красивой. Рассказываем о новинках Inglot.

Линейка Inglot Lab не останавливается на маслах для макияжа и сыворотках, которые полюбились бьютиголикам со стажем. Этой весной коллекция пополнилась кремами на основе натуральных ингредиентов. Средства могут восстановить сухую кожу, обладают антиоксидантными свойствами и защищают от воздействия негативных факторов окружающей среды.

В коллекцию вошли три средства: два дневных защитных крема, которые защитят вашу кожу даже от электромагнитного излучения телефона, и интенсивного ночного средства с эффектом восстановления.

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала новинки и вынесла свой вердикт.

Дневной защитный крем Ultimate Day Protection

«Первое, что привлекло мое внимание, — супер-герметичная упаковка: с ней в крем точно не проникнет ни один микроб! Понравилось и свойство защиты от электромагнитного излучения — благодаря гликогену морского происхождения он значительно сокращается. Помимо защитных свойств, крем прекрасно увлажняет мою сухую кожу (за это спасибо маслу цубаки, комплексу водорослей и маслу вишневых семечек). После использования крема кожа становится шелковистой и заметно более эластичной».

Матирующий дневной защитный крем Evermate Day Protection

«Весной моя кожа особенно склонна к появлению жирного блеска в Т-зоне. Поэтому поиск хорошего матирующего средства — задача первого порядка. Этот крем приятно удивило. После применения кожа стала матовой, но не пересушенной — увлажнение чувствовалось весь день. Понравилось использовать средство и как базу под макияж — тональное средство легло ровно, а держался макияж дольше обычного. Я всегда очень тщательно изучаю состав средств, которыми пользуюсь, и крем не подвел и по этому пункту. Масла абрикосовых косточек и полезные свойства коры африканского дерева сокращают появление кожного себума и сужают поры, а антиоксидант коэнзим Q10 в сочетании с полисахаридом отлично работает как профилактика старения кожи».

Интенсивный ночной восстановительный крем Intense Night Recovery

«В этом средстве меня подкупила богатая композиция масел семян клубники и чиа (давно пора внести их не только в питание, но и в уход). Крем замедляет старение, увлажняет, придает коже эластичность и сияние. Утром просыпаюсь с ощущением восстановленной, напитанной кожи и ровным тоном лица. А впитывается крем практически моментально, не оставляя на лице жирной пленки».

Текст: Анна Бонд