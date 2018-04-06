Худейте со вкусом: меню на пятницу от Светланы Шидловской

Участница проекта «Бешеная сушка», похудевшая на 30 кг., Светлана Шидловская рассказала, сколько должна длиться кардионагрузка и надо ли избегать каких-либо продуктов на завтрак.

Завтрак

Творожный кекс с инжиром

Творог — 100 гр. Инжир — 30 гр. Пшеничные отруби — 15 гр. Яйцо — 1 шт. Орехи — 10 гр.

Орехи измельчите. Яйцо взбейте. Смешайте с творогом. Добавьте отруби. Перемешайте. Инжир разрежьте пополам. Тесто выложите в формы для маффинов. Сверху украсьте половинками инжира. Выпекайте до золотистой корочки.

Совет! Завтракать нужно не позднее, чем через 40 минут после пробуждения, — необходимо, чтобы запустить обменные процессы в организме. На завтрак можно есть любые продукты — для меня это основной прием пищи, в который я съедаю до 25% суточной нормы калорий.

Перекус

Бутерброды из вафель с кижучем и авокадо

Овсяные хлопья — 50 гр. Рис — 20 гр. Нежирный сыр — 20 гр. Яйцо — 1 шт. Миндальное молоко Разрыхлитель Кижуч Авокадо Соль Прованские травы

Овсяные хлопья и рис измельчите в блендере до состояния муки. Взбейте яйцо, добавьте разрыхлитель, прованские травы, миндальное молоко, натертый на мелкой терке сыр. Перемешайте. Испеките вафли. Выложите на них тонко нарезанный кижуч и авокадо.

Куриная грудка + овощи-гриль

Совет! Если хотите похудеть, выбирайте любой вид кардионагрузок: беговую дорожку, эллипсоид, велотренажер, степпер. Практикуйте бег на улице и пешие прогулки. Кардионагрузки могут быть на голодный желудок, но не более 30-ти минут. Как только почувствуете дискомфорт, остановитесь.

Перекус

Груша с кедровыми орехами и сыром

Груша «Дюшес» — 1 шт. Сыр «Рокфор» — 30 гр. Кедровые орехи Корица

Грушу разрежьте пополам, достаньте сердцевину и отправляйте в духовку. Сыр разомните ложкой. Достаньте грушу, выложите сыр, кедровые орехи. Запекайте 5-7 минут. Перед подачей посыпьте корицей.

Тыквенный суп Тыква — 50 гр. Сельдерей — 30 гр. Лук — 20 гр. Помидор — 1 шт. Чеснок Острый перец Соль Оливковое масло

В сотейнике обжарьте чеснок и лук. Добавьте сельдерей. Помидор обдайте кипятком и снимите кожуру. Нарежьте кубиками и добавьте в сотейник вместе с тыквой. Залейте водой и тушите 25 минут. Пюрируйте с помощью блендера. Добавьте немного оливкового масла и прованские травы. Сверху по желанию можно выложить обжаренные на гриле креветки.