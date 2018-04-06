Мармешлоу и макаруны. Необычный способ украшения пасхального кулича

Казалось бы, все блюда давно изобретены, рецептуры давно выверены и трудно придумать что-то новое для издревле известных явств. Однако современные кулинары не останавливаются в поиске новых сочетаний, также, как и способов подачи к столу.

Пасхальные куличи не исключение. «АиФ-Иркутск» рассказывает о необычных и очень красивых способах украшения этой традиционной пасхальной выпечки.

Кулич в тренде

Последние лет двадцать внешний вид куличей в России был довольно однообразным — сахарная или белковая маковка, да разноцветная марципановая посыпка. Теперь же, благодаря достижениям высокой кулинарии, которая далеко шагнула в последнее время в деле украшения тортов, необычные детали начали появляться и на куличах.

Оказывается, для украшения «маковки» кулича можно использовать самые разные сладости — зефир и меренги, мармешлоу в виде пасхальных яиц, разноцветные макаруны, вафельные трубочки, разнообразные крипсы и даже конфеты. Например, можно украсить кулич шариками рафаелло или других красивых сладостей.

А чтобы все это великолепие держалось на куличе, достаточно приготовить густой белковый крем, в котором все эти компоненты буду плотно держаться.

Рецепт заварного белкового крема кулича:

Первым делом приготовьте водяную баню. Поставьте на плиту кастрюлю до середины наполненную водой. Сверху мы поставим стеклянную миску, которая не должна касаться воды.

В этой же миске приготовим, пока закипает вода в кастрюле, крем.

Нам потребуется:

Яичный белок от 2 яиц125 гр сахара1 гр лимонной кислоты

Приготовление:

К холодным белкам добавьте щепотку лимонной кислоты и взбивайте миксером, постепенно повышая скорость. На это потребуется 5-7минут. Затем порционно введите сахар и взбивайте крем до полного его растворения.

Готовую массу поставьте на паровую баню и продолжайте взбивать венчиком на протяжении 10-15 минут до той густоты, которая вам подойдет. Снимите крем с бани и продолжайте взбивать венчиком еще 5 минут.

Украшение

Готовый крем переложите в кулинарный мешок, обильно обмажьте верхушку кулича, чтоб получилась подушка. В эту подушку можно будет «усадить» наш декор, не боясь, что он сползет. Разместите сладости так, как вам нравится.

Кулич готов!