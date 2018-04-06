В Омске подешевели гречка, лук и сахар

Специалисты омской мэрии сообщили итоги мониторинга цена на основные продукты питания. Сотрудники департамента городской экономической политики прошлись по 12 магазинам и оценили уровень цен на 40 разных видов продуктов.

Так, в регионе подешевели макароны изделия, гречка, рафинированное подсолнечное масло, сахар, соль, мясо кур и свежие огурцы. ПО сравнению с февралём также упала цена на сырокопченые колбасы, молочные продукты (творог, сыр, кефир и молоко), свежие картофель и репчатый лук, апельсины.

Подорожали всего три продукта: солёную рыбу (цена выросла на 26,7%), мандарины (25,9%), белокочанную капусту (20,7%).