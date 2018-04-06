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В Омске подешевели гречка, лук и сахар
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В Омске подешевели гречка, лук и сахар 

АиФ-Омск 37 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Специалисты омской мэрии сообщили итоги мониторинга цена на основные продукты питания. Сотрудники департамента городской экономической политики прошлись по 12 магазинам и оценили уровень цен на 40 разных видов продуктов.
Так, в регионе подешевели макароны изделия, гречка, рафинированное подсолнечное масло, сахар, соль, мясо кур и свежие огурцы. ПО сравнению с февралём также упала цена на сырокопченые колбасы, молочные продукты (творог, сыр, кефир и молоко), свежие картофель и репчатый лук, апельсины.
Подорожали всего три продукта: солёную рыбу (цена выросла на 26,7%), мандарины (25,9%), белокочанную капусту (20,7%).
«Мониторинг цен на основные продукты питания мы проводим ежемесячно. Наша задача — продвижение политики минимальных торговых наценок на социально значимые товары первой необходимости», — пояснила директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова.
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