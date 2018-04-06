Быстрое питание в России: Отравиться недолго

Наступила весна, и в российских городах уже появились очереди у киосков с уличной едой — дешевым фаст-фудом. Роспотребнадзор бьет тревогу: количество заболеваний, связанных с быстрой едой, растет в России стремительно. Это не только ожирение, но и поражения почек, печени, костей, мышц… и даже рак и бесплодие.

Спасибо скажем американцам

Пожалуй, сегодня не отыскать в российских городах ни одной улицы, где бы в палатках, киосках и кафешках не предлагали фаст-фуд — сосиски в тесте, пирожки, чебуреки, картофель фри, шаурму, буррито, наггетсы, сэндвичи, гамбургеры, чизбургеры, хот-доги, картофельные оладьи (хашбраун)…

Как видно, список внушительный, а спасибо за фаст-фуд стоит сказать американским предпринимателям, которые в 1921 году и придумали первый гамбургер. Но уже спустя пару десятков лет фаст-фуд стал символом не только американского образа жизни: сегодня гамбургер и кола — это настоящие символы глобализации в сфере питания.

Это еще и символ современного общества потребления, ибо главная черта «мусорной еды» — это ее искусственное происхождение: фаст-фудом становится пища, которая утратила свое природное содержание благодаря воздействию достижений пищевой индустрии.

Доступность и популярность фаст-фуда связана с тем, что он имеет насыщенный вкус и быстро утоляет голод. Специфический вкус придается большим содержанием специй и различных соусов (майонеза, кетчупа), основная роль которых — скрыть истинный вкус, а зачастую и запах продуктов (нередко подпорченных, из которых изготавливают уличную еду).

Компоненты, придающие насыщенный вкус и аромат фаст-фуду, хорошо растворяются в жире. Но это лишь одна из причин, по которой уличная еда очень жирная. Кроме того, она должна утолять голод — быстро, наименьшим количеством блюд… но кратковременно. Чтобы сразу захотелось купить еще один гамбургер или сэндвич.

Именно для этого изготовители искусственно увеличивают энергетическую ценность фаст-фуда. Одна порция «мусорной еды» за счет наличия в ее составе большого количества углеводов и жиров может удовлетворить суточную энергетическую потребность человека — примерно 1500-2500 ккал.

Вместо мяса и картошки — суррогаты

Стоит ли лишний раз напоминать, что излишнее употребление жиров — это прямой путь к ожирению? По данным РАН, на сегодняшний день в России почти 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают от избыточного веса. И одна из главных причин — это чрезмерная любовь к фаст-фуду.

Особую опасность могут представлять фосфаты, содержащиеся в колбасе и копченостях (их используют в пицце и сэндвичах). Их постоянное употребление может привести к кариесу, болезням мышц, почек и опорно-двигательного аппарата. Особенно у детей и людей, страдающих недостатком кальция.

Уличная еда представляет потенциальную опасность еще и потому, что в забегаловках, где ее продают, почти никогда не выдерживают санитарно-гигиенические нормативы. Скажем, начинкой для шаурмы, гиро, сэндвичей часто служит заранее нарезанный овощной салат. Но кто знает, сколько и при каких условиях он хранится (причем как правило, без холодильника). И почти наверняка, в нем будут размножаться вредные микроорганизмы!

В крошечных чебуречных и пельменных приготовлением блюд и расчетом с покупателями занимается один и тот же человек. Стоит ли говорить, что это негигиенично. Но все равно люди, зная о вреде гамбургеров и наггетсов, снова и снова бегут за ними.

Дело в том, что чрезмерное употребление содержащихся в фаст-фуде жиров (в частности, пальмитиновой кислоты) и сахара вызывает зависимость сродни наркотической. Это обусловлено быстрым повышением уровня сахара в крови и выбросом гормонов, определяющих насыщение. Когда этих веществ в крови становится мало, ухудшается настроение — поэтому злоупотребление фаст-фудом вызывает депрессию.

В общем, фаст-фуд — это легальный наркотик. Поэтому неудивительно, что «мусорная еда» на сегодняшний день является наиболее развитым форматом на рынке общественного питания. На этот сегмент приходится уже треть всех сетевых ресторанов в России.

А ведь все большую популярность приобретает еще и «домашний фаст-фуд» — чипсы, лапша и порошковое картофельное пюре моментального приготовления, бульонные кубики, супы из пакетика.

Профессор Еделев: фаст-фуд убивает наших детей

Может ли быстрая еда вообще быть полезной, или от нее стоит отказаться раз и навсегда? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, считается, что «быстрая» — это изобретение американцев….

— Ну, не совсем так. На самом деле она известна человечеству с древнейших времен. Первый гамбургер сделал наш предок скиф, положив запеченное на костре мясо между двух ломтей хлеба. Но это был вкусный хлеб и свежее мясо. Приготовление — быстрое, блюдо — сытное и вкусное, вот и прижилось на тысячелетия.

Римлянам, идущим на бой гладиаторов на входе в Колизей, бесплатно выдавали «уличную пищу» — промасленные лепешки, в которые клали печеные овощи и жаренное мясо. Но это был хороший хлеб, хорошие овощи и хорошее мясо! Из этой лепешки, с наложенной на нее сверху начинкой и произошла современная пицца.

В Китае на базарах торговали вареной лапшей… которая сегодня трансформировалась в лапшу быстрого приготовления. В Индии продавали лепешки чапати, питу предлагали на шуках Израиля, гирос ели на улицах Афин, кебаб заворачивали с начинкой в Дамаске, тако предлагали возле мексиканских пирамид. В России торговали с лотков пирожками да калачами.

Да, вот таким был исторический «фаст-фуд» — недорогим, но натуральным и качественным.

«СП»: — А сейчас страшно покупать не то что гиро и шаурму, но даже пирожки на рынке!

— Вы правы. Двадцатый век неслучайно назван веком макдональдизации всемирного питания. Понять, из чего делается современный фаст-фуд, даже специалисту не всегда представляется возможным. Вспомните недавний скандал в Великобритании: взяли для химического анализа «мясную» котлету из гамбургера — а мясо в ней отсутствовало. Вместо него были кожа, хрящи, субпродукты, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и много других пищевых добавок.

Отдельный разговор про «молочные» коктейли и мороженное… в которых нет молока. Наверное, вы наверняка наблюдали в торговых центрах картину: ребенок просит купить ему «молочный» коктейль или сандей в сети фаст-фуд, и «сердобольные» родители покупают. Они знают, что молочный коктейль полезен — но только если сделан он из цельного молока.

«СП»: — А из чего он сделан в ресторанах быстрого питания?

— Из пальмового жира, сахара и ароматизаторов! Купив такой коктейль, родители обрекают ребенка на трагическое будущее. «Пустые» калории пальмового жира укоротят жизнь, наполнив ее заболеваниями сердца и сосудов.

Предельные концентрации сахара разрушат поджелудочную железу и вызовут сахарный диабет. Трансизомеры гидрогенизированных жиров «разбудят» раковые клетки и отключат иммунитет, а такое вещество, как 3-MCPD лишит родителей внуков, стерилизовав ребенка. Но это будет потом — а пока ребенок доволен, не капризничает и не мешает делать покупки в торговом центре.

Печально, конечно, так заканчивать разговор. Но вдумайтесь: на запрос в Google «Вред фаст-фуда для детей» вы можете увидите более трехсот тысяч статей на русском и почти два миллиона на английском языках. А очереди за фаст-фудом в ресторанах растут.

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