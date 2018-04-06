Традиционные пасхальные блюда со всего мира

Пасха богата на различные обычаи и традиции, в том числе и кулинарные. Традиционно на праздник накрывают обильный и щедрый стол. Каждое из блюд несет в себе определенную символику, при этом выбор праздничных угощений в разных странах несколько отличается.

Пасхальных рецептов существует великое множество. Итак, давайте узнаем, какие же блюда в этот день занимают самое почетное место на пасхальном столе в разных уголках мира.

— Пирог паскуалина, Аргентина —

Пирог родом из Генуи считается классическим пасхальным блюдом во многих странах Латинской Америки, включая Аргентине. Праздничный пирог отчасти напоминает киш: тончайшее слоеное тесто с начинкой из шпината, мангольда, яиц, тертого сыра и пряных трав. Раньше обязательным условием приготовления было создание 33 слоев теста — как дань возрасту Христа. Сегодня же достаточно использовать слоеное тесто и традиционную начинку.

— Чипа, Парагвай —

Маленькие булочки с сыром доступны круглый год. Обычно булочки их покупают в придорожном ларьках и у уличных торговцев, но на Пасху это изделие из теста принято готовить, а потом и есть всей семьей.

— Булочки флаунес, Кипр —

Киприоты не представляют праздничного стола без булочек с начинкой из сыра, мяты и изюма и кунжутной посыпки. Выпекают их в Страстную пятницу и едят в воскресенье. Готовят булочки, как правило, всей семьей по рецепту, который передается из поколения в поколение.

— Пиво, Дания —

В Дании к Пасхе варят специальное пасхальное пиво Påskeøl. Оно крепче традиционного пива и, по слухам, обладает особенным вкусом.

— Пасока, Бразилия —

Это конфеты, сделанные из арахиса, сахара и соли с добавлением кукурузной, овсяной муки или муки из маниоки. Сначала арахис обжаривают, а затем измельчают в специальной ступке вместе с другими ингредиентами. Изделия могут иметь самую разнообразную форму.

— Остершинкен, Германия —

Праздничную ветчину на Пасху подают во многих странах. Свою вариацию немцы готовят по аналогии с говядиной «Веллингтон». Сначала мясо заворачивают в тесто, а иногда еще и добавляют внутрь целое яйцо, и запекают в духовке.

— Булочки, Англия —

В Страстную пятницу англичане пекут «крестовые булочки». Перед выпечкой на булочке делают надрез в форме креста, символизирующий распятие. Для блеска сверху выпечку покрывают тонким слоем глазури.

— Маамуль, Ливан —

Непременный атрибут пасхальных торжеств в Ливане — песочное печенье из манной крупы. В него традиционно добавляют фисташки, грецкие орехи и финики. Печенье украшают рисунком и придают ему особую форму, которая символизирует венок Иисуса

— Капиротада, Мексика —

Ни одна Пасха в Мксике не обходится безхлебного пудинга. В него добавляют гвоздику, тростниковый неочищенный сахар, сыр, изюм и палочку корицу, которая обозначает крест Спасителя.

— Маринованная рыба, Южная Африка —

По всей Южной Африке обязательных блюдом праздничного меню является маринованная рыба. История блюда своими корнями уходит во времена, когда маринование было популярным способом сохранить рыбу длительное время без холодильника. Подается рыба в качестве первого или основного блюда.