Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе 

В преддверии главного праздника православных христиан Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора продуктов, без которых не обойдется пасхальный стол.
- При покупке яиц необходимо проверить дату их сортировки и внешний вид каждого — они должны быть равномерного окраса, гладкие и ровные, без следов перьев и помета, без сколов и трещин. Покупать продукт стоит только в местах санкционированной торговли.
Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов. Мытые — не более 12 дней.
- Выбирая творог, убедитесь, что он имеет немного кисловатый запах и белый цвет с кремовым оттенком. Консистенция должна быть мягкой, немного маслянистой и однородной. Помните, что в нежирном твороге всегда выделяется сыворотка, но в совсем небольших количествах. Упаковка должна быть строго герметична.
- Если вы хотите приобрести уже готовый кулич, обязательно осведомитесь о его составе. Там должны быть перечислены только натуральные компоненты. В составе НЕ должно быть подсластителей, яичного порошка и маргарина. Если верхушка кулича влажная, а не сухая, скорее всего он испортиться еще до окончания срока годности. Если продукт сверху полит глазурью, обратите внимание, что поверхность не должна быть с белесым налетом и липкой.