Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе

В преддверии главного праздника православных христиан Роспотребнадзор напомнил о правилах выбора продуктов, без которых не обойдется пасхальный стол.

При покупке яиц необходимо проверить дату их сортировки и внешний вид каждого — они должны быть равномерного окраса, гладкие и ровные, без следов перьев и помета, без сколов и трещин. Покупать продукт стоит только в местах санкционированной торговли.

Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов. Мытые — не более 12 дней.

Выбирая творог, убедитесь, что он имеет немного кисловатый запах и белый цвет с кремовым оттенком. Консистенция должна быть мягкой, немного маслянистой и однородной. Помните, что в нежирном твороге всегда выделяется сыворотка, но в совсем небольших количествах. Упаковка должна быть строго герметична.