Кебаб или момоваш? Готовим закуски к Гран-при Бахрейна Формулы-1

Надеемся, что две недели с Австралии пролетели достаточно быстро и ты доволен результатами свободных заездов. Пора начинать готовиться к гонке!

Доедет ли в этот раз Сироткин до финиша, и пора ли Хэмильтону начать волноваться — пока остается загадкой. А то, чем мы предлагаем тебе сопроводить просмотр Гран-при, узнаешь прямо сейчас.

Признаемся честно: готовиться к Бахрейну оказалось не так-то просто — уж очень специфичная кухня у этой арабской страны. Но мы не испугались, и если энтузиазм в тебе не погас, то предлагаем тебе несколько «вариаций на тему» Бахрейна — несколько упрощенных и адаптированных для наших условий, но все равно с местным жарким колоритом.

Мбасал

Под этим загадочным названием мы будем готовить, наверняка, знакомые тебе луковые кольца в кляре. Закуска проверенная и отлично подходит к пиву.

Нам понадобятся:

Лук — 2 средние головки

Яйца — 3 шт.

Сметана — 3 ст. ложки (15 или 20 процентов)

Растительное масло — для фритюра

Соль, черный и красный перец — по вкусу

Берем одну тарелку для яичных желтков и одну для белков. Немного солим и перчим белки, а затем взбиваем их миксером до однородной массы. Теперь мараем третью тарелку. В нее мы кладем три столовые ложки жирной сметаны. Добавляем к ней желтки и перемешиваем. Потом добавляем в наш яично-сметанный коктейль 3 столовые ложки с горкой муки и белки. Снова мешаем.

Почти готово! Осталось только пожарить! Ставим на огонь кастрюлю и наливаем масло (примерно на 3-5 сантиметров). Пока масло греется, лук нарежем кольцами. Окунаем их в кляр и отправляем в разогретое масло. Запекаем 2 минуты и — на тарелку!

Бахелах

Привык к чипсам, арахису и фисташкам? А как тебе идея использовать в качестве закуски бобы? В них много растительного белка и клетчатки, которые хороши для кишечника. Злоупотреблять ими, правда, не стоит, но в честь Гран-при немного все-таки можно!

Нам понадобятся:

бобы сухие — 3 стакана

пищевая сода — 1 ч. ложка

масло растительное — для жарки

соль — по вкусу

Начать готовку нужно в субботу. Промоем бобы и зальем холодной водой, в которой заранее размешали 1 чайную ложку соды. Теперь их нужно оставить в покое примерно на 18-20 часов. В воскресенье промываем бобы и откидываем на дуршлаг. Затем каждый боб нужно надрезать ножом с одной стороны до середины.

Щедро наливаем масло в казан и накаливаем. Жарим мелкими порциями до золотистого цвета по 5-7 минут. Посыпаем солью и наслаждаемся бахелахом!

Момоваш

В Бахрейне очень любят рис и едят его в больших количествах и разных вариантах, в том числе и сладком. Но так как Гран-при мы будем смотреть, скорее всего, не с чаем, то приготовим момоваш — рис с креветками.

Нам понадобятся:

Лук — 1 штука

Креветки — 500 г Зеленый сладкий перец — 1 штука

Рис — 1 стакан

Соевый соус — 2 столовые ложки

Петрушка — 1 пучок

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Креветки очищаем и ошпариваем кипятком. Лук вместе с зеленью нарезаем мелко, а перец — тонкими ломтиками. Затем на горячую сковороду с маслом выкладываем лук и креветки.

Слегка обжариваем. Затем добавляем перец и соевый соус. Тушим пять минут. Отвариваем рис и отправляем его к креветкам. Теперь чуть-чуть пожарим все вместе и наслаждаемся нашим бахрейнским блюдом.

Кебаб по-бахрейнски

Хотя бы раз, но ты наверняка пробовал люля-кебаб. Понравилось? Тогда сегодня приготовим его версию по-бахрейнски и без мяса. Если тебя такой вариант не устраивает, то здесь мы рассказывали о вкусных мясных штуках.

Нам понадобятся:

мука — 150 г.

разрыхлитель — 1/4 чайной ложки

соль — 3/4 чайной ложки

красный перец — 1/4 чайной ложки

смеси твоих любимых специй — щепотка

яйцо — 1 штука

вода — 140 мл.

мелко нарезанный помидор — 2 столовые ложки

мелко нарезанный красный лук — 1 столовая ложка

чеснок, очищенный и измельченный — 1 зубчик

Добавим в муку разрыхлитель, соль, перец и специи. Разбиваем яйцо и заливаем воду. Мешаем до консистенции теста. Теперь засыпаем наши измельченные помидор, лук и чеснок. Снова хорошо мешаем и даем нашему будущему кебабу отдохнуть в холодильнике в течение примерно 25-30 минут.

Теперь наливаем подсолнечное масло в сковороду и нагреваем до тех пор, пока масло не станет горячим. Аккуратно помещаем столовую ложку теста в горячее масло и обжариваем до глубокого золотистого цвета. Переворачиваем кебаб и подрумяниваем с другой стороны. После готовки промокни остатки масла бумажным полотенцем. При желании приготовь еще свой любимый соус или возьми готовый.