Как в Башкирии выбрать безопасные продукты к пасхальному столу?

Практические советы по выбору яиц, кулича и творога от Роспотребнадзора по РБ.

Жители Башкирии закупают яйца, молочную и творожную продукцию, готовые куличи и пасхи, готовясь праздновать Пасху. В первую очередь, обращают внимание на цену. Но в спешке можно купить некачественные продукты, которые могут привести к пищевому отравлению. К примеру, яйца могут привести к заболеванию сальмонеллезом. Чтобы этого не произошло, специалисты Роспотребнадзора предлагают практические советы.

«Выбирая в магазинах яйца, обращайте внимание на следующие моменты, — говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова. — 1) Дата расфасовки. Чем ближе дата расфасовки к сроку покупки, тем лучше. Диетическими можно назвать лишь те яйца, которые хранятся не больше 5 суток. 2) Внешний вид. Должны быть ровными, гладкими, с правильной формой и равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь ни повреждений, ни кровяных следов, ни перьев, ни птичьего помёта. В общем, выбирайте те яйца, которые внешне привлекательны. 3) Категория. Детям рекомендуются диетические яйца второй категории. Не следует покупать яйца, как и другие продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин».

По словам специалистов, дома хранить яйца следует только в холодильнике, что позволит избежать размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней. Мытые яйца — не более 12 дней. Согласно санитарным правилам, вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция — мягкая, нежно-маслянистая и однородная. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: она должна быть герметичной, что гарантирует сохранность продукта и риск попадания болезнетворных бактерий минимален. Обратите внимание на маркировку. Это может быть не только «творог», но и «творожный продукт» или «сырный продукт».

При выборе кулича обратите внимание на состав. В хорошем продукте все ингредиенты максимально приближены к домашним, а значит, натуральны: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет. Хороший знак, если мякоть кулича желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки (правда, иногда недобросовестные пекари подкрашивают тесто куркумой. Обман выдаст запах специи). Цвет корочки должен быть равномерным и коричневым.

Верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде с большим количеством сахара окислительные процессы идут очень быстро.

Хороший кулич должен быть цилиндрической формы. Посыпанный разноцветными шариками лучше не покупать (особенно для детей), выбирайте с натуральными украшениями — миндальными лепестками, орехами, сахарной пудрой или глазурью. Растрескавшаяся корочка говорит о нарушенной технологии приготовления.