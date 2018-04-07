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Более 16 тысяч литров автомобильного масла задержала Владивостокская таможня
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Более 16 тысяч литров автомобильного масла задержала Владивостокская таможня 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Свыше 16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками TOYOTA и HONDA задержаны на таможенном посту Морской порт Владивосток, сообщает PRIMPRESS.
Во Владивостокский таможенный пост была подана декларация на ввоз 777 коробок автомобильных масел марок CASTLE, HAMP, MITSUBISHI и SUBARU. Но при таможенном досмотре оказалось, что почти 90% заявленного товара, а именно 682 коробки, имеют иные торговые марки. Большую часть товара составляли автомобильные масла TOYOTA (10 876 литров) и HONDA (5344). Владивостокские таможенники направили обращение правообладателям, которые определят нанесенный ущерб.
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