Что съесть ночью, чтобы не потолстеть: 5 безопасных перекусов

Не стоит забывать, что за желанием поесть не всегда кроется настоящее чувство голода. У молодых мам ночной перекус в тишине — своего рода релакс. Время, когда можно спокойно, не стоя и не на бегу, выпить чашечку чая и побыть наедине со своими мыслями. Всё бы хорошо, но бутерброды и печенье вприкуску с вечерним чаем, не лучшим образом отражаются на фигуре — и вообще, не слишком полезны.

Так что, перед тем, как бежать к холодильнику, задумайтесь: вы голодны или просто устали и хотите положительных эмоций? Во втором случае попробуйте получить позитив без помощи еды: сделайте маникюр, примите ванную с пеной, послушайте музыку или посмотрите серию любимого сериала. Можно выпить и чашку чая — только без всего, выбрав особенный сорт, с приятным вкусом и ароматом.

Если чувство голода регулярно настигает вечером, попробуйте проанализировать свой дневной рацион. Подобные «ночные приступы» могут случаться, если в течение дня вы не добираете питательных веществ, пьёте слишком мало воды или пренебрегаете медленными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы).

Но если голод совсем не даёт уснуть, не стоит мучить себя и желудок: выбирайте свой вариант перекуса. Только ешьте медленно, не перед монитором или экраном телевизора — иначе сытости не почувствуете.

Перекус №1: Кисломолочные продукты

Если по поводу цельного молока диетологи расходятся во мнениях, пользу йогурта без добавок, нежирного кефира или творога признают все. Белок легко усвоится и придаст ощущение сытости. Можно добавить в блюдо щепотку корицы или немного замороженных ягод.

Перекус №2: Нежирное мясо птицы

Грудка курицы или индейки, отварная или запечённая со специями — спасение всех, кто ведёт здоровый образ жизни. Гормон с забавным названиемглюкагон, содержащийся в ней, повысит уровень сахара в крови и замедлит процесс преобразования поступивших с мясом жиров и углеводов в энергию. А значит, утром вы будете чувствовать себя бодро. Дополнения в виде куска хлеба или жирного соуса запрещены. Максимум, ломтик-другой огурца.

Другие безопасные белковые варианты: тунец в собственном соку (можно добавить свежую зелень), яйцо вкрутую или омлет из двух белков с сушёными или свежими травами.

Перекус №3: Свежие или отварные овощи

За исключением картофеля, горошка и кукурузы. Выбирайте огурцы, морковь, цветную капусту, сельдерей или брокколи: они содержат сложные углеводы и обеспечивают нас сытостью. Можно разрешить себе послабление в виде ложечки неострого хумуса.

Перекус №4: Крупы без добавок

Разумеется, вечером можно съесть не целую тарелку — с маслом, соусом или, запивая кашу молоком. Пару ложек овсянки или гречки на воде не повредят талии и помогут избавиться от голода. Не самый вкусный вариант, зато полезный. Можно заменить его парочкой крекеров из цельнозерновой муки, но не больше!

Перекус №5: Фрукты

Самые простые и доступные — яблоки и бананы. Если ребёнок ест фруктовые пюре, можно позаимствовать у него пару баночек яблочного, без сахара. Добавив корицу, вы получите почти настоящий десерт. Что касается бананов, они, ко всему прочему, ещё и помогают быстро уснуть. (Для большинства мам это неактуально, но у некоторых иногда всё-таки случаются проблемы со сном).

Помимо приятных во всех отношениях продуктов есть и те, которые перед сном есть очень не рекомендуется. К ним относятся сладости, белый хлеб, колбасы и сосиски, жирное мясо и продукты, содержащие кофеин — кофе, какао, шоколад. Если очень хочется сладкого или чего-то «вкусного», можно съесть несколько сухофруктов или горсть орехов (около пяти штук).