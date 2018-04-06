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В Петербурге пальмовое масло предложили лишить налоговых льгот
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В Петербурге пальмовое масло предложили лишить налоговых льгот 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Северной столице бюджетно-финансовый комитет совместно с комитетом по законодательству городского парламента подготовили законопроект, лишающий производителей пальмового масла права пользования налоговыми льготами.
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, вскоре документ «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» будет внесен на рассмотрение парламента.
— Если закон будет принят, налоговая ставка для таких субъектов малого предпринимательства составит семь процентов, — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета по законодательству Денис Четырбок.
По мнению депутата, такую меру необходимо предпринять не столько для того, чтобы пополнить бюджет, сколько для того, чтобы сократить потребление вредных продуктов. Проблема в том, что в погоне за экономией производители порой подменяют сливочное масло в еде пальмовым, вводя в заблуждение покупателей, которые рискуют своим здоровьем, поскольку нерафинированное пальмовое масло вредно для организма и может способствовать развитию онкологических заболеваний.
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