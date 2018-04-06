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«Живите вкусно!» Елены Маньенан
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«Живите вкусно!» Елены Маньенан 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Елена Маньенан живет в Плесе, где держит маленькую гостиницу и ресторан «Частный визит». Гостиница — одна из самых известных в округе, да и сама Маньенан — местная знаменитость. Елена замужем за французом, у них шестнадцать детей (трое своих и тринадцать приемных), в начале двухтысячных она променяла Францию на Ивановскую область, где стала печь составившие ей большую славу пироги, которым посвятила свою первую книгу «Триумф пирогов». А недавно в издательстве «Эксмо» вышла вторая книга Елены — «Живите вкусно! Невероятные рецепты семейного застолья, которые потрясли мир». И вот три рецепта оттуда: фирменный паштет из печени индейки, телятина с брусничным соусом в ржаном каравае и палтус на льдине — с комментариями автора.
Палтус на льдине
«Феерическую идею подачи нашей североморской рыбы, этакий дрейф на льдине, подал мне мой сын Александр. Саша большой специалист по ледовой подаче и живет во Франции, а ему бы жить где-нибудь в Лапландии!» Палтус на льдине
Рецепт взят из новой книги Елены Маньенан «Живите вкусно! Невероятные рецепты семейного застолья, которые потрясли мир». «Феерическую идею подачи нашей североморской рыбы, этакий дрейф на льдине, подал мне мой сын Александр. Саша большой специалист по ледовой подаче и живет во Франции, а ему бы жить где-нибудь в Лапландии!»
Телятина с брусничным соусом в ржаном каравае
«Нежное, тающее во рту мясо с изысканным вкусом вина и лесной брусники само по себе замечательное блюдо. А его подача в кастрюльке из ржаного теста и удивит, и сподвигнет на фотосессию. Рецепт просто от сердца отрываю!» Телятина с брусничным соусом в ржаном каравае
Рецепт взят из новой книги Елены Маньенан «Живите вкусно! Невероятные рецепты семейного застолья, которые потрясли мир». «Нежное, тающее во рту мясо с изысканным вкусом вина и лесной брусники само по себе замечательное блюдо. А его подача в кастрюльке из ржаного теста и удивит, и сподвигнет на фотосессию. Рецепт просто от сердца отрываю!»
Фирменный паштет из печени индейки
«Нежный паштет на поджаренном тосте можно подавать в любое время дня как полноценное блюдо и как восхитительное дополнение к завтраку. Он сделает изысканной любую трапезу и настолько хорош, что будет трудно отбиться от друзей, не раскрыв им секрета его приготовления». Фирменный паштет из печени индейки
Рецепт взят из новой книги Елены Маньенан «Живите вкусно! Невероятные рецепты семейного застолья, которые потрясли мир». «Нежный паштет на поджаренном тосте можно подавать в любое время дня как полноценное блюдо и как восхитительное дополнение к завтраку. Он сделает изысканной любую трапезу и настолько хорош, что будет трудно отбиться от друзей, не раскрыв им секрета его приготовления».
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