Хватит считать калории. Можно ли похудеть после 35 лет?

Весна — время года, когда организм истощён из-за нехватки витаминов и человек чувствует себя вялым и разбитым. Мы начинаем баловать себя тортиками, чипсами, другой вредной пищей. Но чтобы организм был здоров и при этом не страдала фигура, нужно подкорректировать питание.

Какие продукты можно есть весной? Как похудеть без физических нагрузок? И насколько безопасны порошковые коктейли? На эти и другие вопросы ответила известный диетолог Ольга Цимбалова.

Вместо торта — зефир

Многие родители считают, что как только ребёнку исполнился год, его можно кормить всем подряд. Действительно ли стоит ему давать то, что едят остальные члены семьи? А. Гурова, Красноярск

— Конечно, это не так. Во-первых, из детского рациона нужно исключить все сладкие напитки, особенно газированные. Они выводят из организма важные микроэлементы: калий, магний, кальций. Советую приучать ребёнка пить чистую негазированную воду и несладкий чай. Также нужно ограничить употребление сладостей. В день максимум три небольших кусочка сладкого: можно зефир, пастилу, сухофрукты, варенье собственного приготовления. Сладкие фабричные молочные продукты лучше не давать. Вместо сахара в их составе могут присутствовать фруктоза или кукурузный сироп, которые оказывают токсичное влияние на печень. Нужно отказаться от магазинного печенья, вафель и тортов длительного хранения, так как они содержат маргарин. Исключить из рациона фастфуд и вообще всё, что жарится на растительном масле более 20 минут. Это чипсы, картофель фри и так далее. Кроме этого, не советую есть изделия мясной переработки, то есть колбасы. Свежевыжатый сок тоже не совсем полезен. В нём много фруктозы и нет клетчатки.

Слышала, что оптимальным способом похудения является подсчёт калорий. Сколько их нужно употреблять в день, чтобы снизить вес? Е. Оськина, Железногорск

— Подсчёт калорий — это старая теория, которая уже не актуальна. Важен именно состав пищи. Женщина, если хочет похудеть, должна принимать 1200-1300 килокалорий в день. Но что она съест? Если один шоколад, то ничего хорошего. Мужчинам нужно принимать не менее 1500 калорий в день. Отмечу, что белки, жиры, углеводы перевариваются по-разному. Поэтому, если вы съедите кусок мяса, организм получит энергию, но при переваривании немного потратит. На самом деле похудеть несложно. Тяжело удержать вес и не нанести урон своему организму. Часто из-за неправильной диеты появляется дефицит железа, йододефицит и нехватка других витаминов.

Рыбный сезон

С начала весны чувствую ужасную апатию, нехватку сил и энергии. Есть ли продукты, которые помогут побороть вялость? М. Давыденко, Красноярск

— Из взрослого рациона нужно убирать то же самое, что и из детского. Акцент стоит делать на дикую рыбу — скумбрию, сельдь, северную рыбу. В ней содержится необходимый витамин D. Также обязательны жирные молочные продукты — творог, сметана. Круглогодично едим овощи и фрукты. А вот поливитаминные аптечные комплексы усваиваются плохо. Витамин С блокирует действие витамина В. Цинк снижает всасывание магния.

Сейчас на рынке множество компаний, которые предлагают порошковые коктейли и обещают снижение веса. Насколько безопасны такие напитки? К. Чащина, Назарово

— Действительно, компании предлагают всевозможные коктейли для похудения. Но мне сложно говорить о продукте, не зная его состава. Те порошки, в составе которых есть кофеин, снижающий аппетит, я не рекомендую. Чаще всего после того как человек перестаёт их употреблять, вес может вернуться. Но если это сбалансированный белковый коктейль, который обычно предлагают спортсменам, принимать его можно. Однако не стоит подменять им все приёмы пищи. Коктейль сам по себе не содержит грубоволокнистой клетчатки, поэтому не происходит тренировки кишечника. Такой напиток можно пить примерно раз в две недели.

Есть такое правило: чтобы похудеть, нужно есть часто, но порции должны быть с кулак, так как это размер нашего желудка. Такой метод борьбы с лишним весом актуален? О. Анищенкова, Емельяново

— Действительно, раньше говорили, что нужно питаться дробно, часто, но небольшими порциями. Сейчас в мировой диетологии новое веяние. Чем меньше приёмов пищи — тем лучше. Объясню: каждый приём еды — это скачок инсулина, гормона, который приводит к ожирению. Поэтому питаться лучше не более трёх раз в день. Можно сделать послабление, добавить четвёртый перекус, и то необязательно. Между приёмами пищи должен быть промежуток пять часов. Ночной перерыв — двенадцать часов.

Откажитесь от лифта

Говорят, вернуть себе спокойствие и избавиться от набранных килограммов помогают разгрузочные дни. Как их правильно организовать? О. Савранчук, Красноярск

— Вы правы, разгрузочные дни нужны. Но сидеть на одном кефире или яблоках не нужно. Это даёт большой скачок инсулина. Если вы правильно питаетесь, то лучше один день вообще голодать, пить одну воду. Если вам это не под силу, лучше пропустить пару раз в неделю ужин. К слову, основная масса людей в разгрузочные дни голодает, терпит, а на следующий день загружает свой организм. Кстати, чтобы вечером не так остро чувствовать голод, нужно плотно и вкусно завтракать. Разрешается каша со сливочным маслом, яичница с беконом или сыром, можно съесть даже кусочек мяса.

Некоторые мои знакомые, которые начинают правильно питаться, утверждают, что мясо есть не нужно. Это так? Б. Соболев, Красноярск

— Мясо жизненно необходимо человеку, это основной источник гемового железа, витамина B12. Ни из гречки, ни из граната мы его не получим. Нет ничего плохого в свинине, баранине. Я против таких мясных продуктов, как колбаса, сосиски и так далее. Особенно важно мясо есть детям, да и всем людям до 45 лет. С возрастом нужно снижать его количество и следить за показателями крови.

Слышала, что нельзя в день выпивать слишком много воды. Это плохо влияет на организм, лицо начинает отекать. Стоит ли верить этому? А. Васильева, Ачинск

— Воды впрок напиться мы не можем, но есть определённые правила её употребления. Утром, когда вы встали, обязательно выпейте полстакана воды. Кроме этого, небольшую бутылку нужно всегда иметь с собой, в любое время года. Нельзя терпеть, когда вы стоите в пробке или сидите на совещании. Вообще, воду можно пить до еды, во время приёма пищи и после. Отмечу, что здоровый человек отекать от её употребления не будет.

Провожу на работе много времени, поэтому не могу посещать фитнес-зал или бассейн. Можно как-нибудь похудеть без спорта? В. Ракова, Красноярск

— Без физической нагрузки контролировать свой вес будет очень сложно. Если вам до 35 лет, то гормональный фонд ещё адекватный, будет проще. После этого возраста начинаются изменения обмена веществ. Сами по себе жиры не испарятся, нужно, чтобы работали мышцы. Спортом заниматься бывает некогда, а вот бытовые физические нагрузки можно применить всегда: отказаться от лифта, выйти за одну остановку раньше и пройтись до работы пешком. Такие мелочи тоже приводят к сокращению мышц. В выходной можно просто погулять. Но лучше ходить быстрым шагом.

На самом деле, снижение веса — это не только правильное питание и физнагрузка. Здесь важную роль имеют обменные процессы. Поэтому перед похудением нужно обследоваться у врачей.