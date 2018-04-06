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Свойства кофе, о которых еще вчера не знала наука
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Свойства кофе, о которых еще вчера не знала наука 

Steaklovers.ru 42 минуты назад
Фото: Steaklovers.ru
Кофе — самый популярный напиток в мире. Его вкус сочетается практически с любыми продуктами, аромат же способен выделиться из самой насыщенной запахами среды. Без чашки кофе с утра не просыпается почти ни один житель большого города.
И, тем не менее, напиток этот до конца не изучен. Существует масса исследований, доказывающих вред кофе и масса доверяющих подобным исследованиям людей. Но, на самом деле, потенциальное влияние этого ароматного напитка на здоровье удивительно велико. Сегодня мы расскажем вам несколько интересных фактов о кофе, открытых наукой буквально на днях.

— Кофе и печень —

Ученые итальянского университета Марио Негри случайно выяснили, что кофе прекрасно действует на печень. Случайно — потому, что исследовали влияние этого напитка на желчный пузырь (выяснилось, что он снижает риск появления здесь камней), риск же развития цирроза печени снижается на целых 50%.

— Кофе и биоритмы —

Каждому современному человеку известно понятие джет-лага. Справиться с ним может, как ни странно, все тот же тонизирующий напиток. Кофе не только бодрит, но и способствует быстрой акклиматизации и нормализации биоритмов.

— Кофе и слабоумие —

Это исследование провели уже ученые из Швейцарии. Эксперимент ставился на людях старшего возраста, входящих в группу риска болезни Альцгеймера. В результате проведенных работ выяснилось, что три чашки кофе в день на целых 65% этот риск снижают.

— Кофе и лишний вес —

Кофеин повышает ваш метаболизм и, одновременно, снижает аппетит. К чему это ведет? Правильно, к здоровой и крепкой фигуре. Только не забывайте подкреплять кофейную диету тренировками, мода на чрезмерно худых парней прошла уже несколько лет назад.

— Кофе и сердце —

Одно из распространенных заблуждений — отрицательное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. На самом же деле, недавние исследования ученых из Беркли показали, что выпивающие ежедневно пять чашек кофе люди страдают от заболеваний сердца почти в три раза меньше тех, кто выбирает другие напитки.

— Кофе и рак —

В 70-х годах прошлого века некоторые исследования косвенно доказали влияние кофе на повышение угрозы раковых заболеваний. Повторные же эксперименты 2007 года это опровергли: кофе, напротив, снижает риск заболевания раком предстательной и молочной железы.

— Кофе и диабет —

Опубликованный в 2005 году материал японских ученых наглядно доказал положительное влияние кофе на риск заболеть диабетом. Была собрана огромная контрольная группа в 1 миллион участников — более, чем репрезентативное количество.

— Кофе и потенция —

Практически каждый год появляются противоречивые исследования относительно влияния кофе на мужскую потенцию. С одной стороны, кофе блокирует усвоение железа, которое отвечает за насыщение кислородом крови. С другой, кофейные зерна считаются сильным и действенным афродизиаком. Вывод простой: перед ночью любви кофе лучше пренебречь. А вот чашечка-другая в течение дня пойдет только на пользу.
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