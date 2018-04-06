Свойства кофе, о которых еще вчера не знала наука 

Кофе — самый популярный напиток в мире. Его вкус сочетается практически с любыми продуктами, аромат же способен выделиться из самой насыщенной запахами среды. Без чашки кофе с утра не просыпается почти ни один житель большого города.
И, тем не менее, напиток этот до конца не изучен. Существует масса исследований, доказывающих вред кофе и масса доверяющих подобным исследованиям людей. Но, на самом деле, потенциальное влияние этого ароматного напитка на здоровье удивительно велико. Сегодня мы расскажем вам несколько интересных фактов о кофе, открытых наукой буквально на днях.
— Кофе и печень —
Ученые итальянского университета Марио Негри случайно выяснили, что кофе прекрасно действует на печень. Случайно — потому, что исследовали влияние этого напитка на желчный пузырь (выяснилось, что он снижает риск появления здесь камней), риск же развития цирроза печени снижается на целых 50%.
— Кофе и биоритмы —
Каждому современному человеку известно понятие джет-лага. Справиться с ним может, как ни странно, все тот же тонизирующий напиток. Кофе не только бодрит, но и способствует быстрой акклиматизации и нормализации биоритмов.
— Кофе и слабоумие —
Это исследование провели уже ученые из Швейцарии. Эксперимент ставился на людях старшего возраста, входящих в группу риска болезни Альцгеймера. В результате проведенных работ выяснилось, что три чашки кофе в день на целых 65% этот риск снижают.
— Кофе и лишний вес —
Кофеин повышает ваш метаболизм и, одновременно, снижает аппетит. К чему это ведет? Правильно, к здоровой и крепкой фигуре. Только не забывайте подкреплять кофейную диету тренировками, мода на чрезмерно худых парней прошла уже несколько лет назад.
— Кофе и сердце —
Одно из распространенных заблуждений — отрицательное влияние кофе на сердечно-сосудистую систему. На самом же деле, недавние исследования ученых из Беркли показали, что выпивающие ежедневно пять чашек кофе люди страдают от заболеваний сердца почти в три раза меньше тех, кто выбирает другие напитки.
— Кофе и рак —
В 70-х годах прошлого века некоторые исследования косвенно доказали влияние кофе на повышение угрозы раковых заболеваний. Повторные же эксперименты 2007 года это опровергли: кофе, напротив, снижает риск заболевания раком предстательной и молочной железы.
— Кофе и диабет —
Опубликованный в 2005 году материал японских ученых наглядно доказал положительное влияние кофе на риск заболеть диабетом. Была собрана огромная контрольная группа в 1 миллион участников — более, чем репрезентативное количество.
— Кофе и потенция —
Практически каждый год появляются противоречивые исследования относительно влияния кофе на мужскую потенцию. С одной стороны, кофе блокирует усвоение железа, которое отвечает за насыщение кислородом крови. С другой, кофейные зерна считаются сильным и действенным афродизиаком. Вывод простой: перед ночью любви кофе лучше пренебречь. А вот чашечка-другая в течение дня пойдет только на пользу.