Редкие виды сыра предложат гостям фестиваля на ВДНХ в Москве

В московском парке ремесел на ВДНХ любой желающий 14 и 15 апреля в рамках VIII Фестиваля сыра сможет попробовать и приобрести сыры из разных уголков России и других стран мира, а также освоить ремесло сыродела, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

На фестивале продукцию представят более 20 участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтая, Адыгеи, Владимирской области и других регионов.

«Попробовать и приобрести можно будет как классические его сорта, такие как камамбер, моцарелла, гауда, качотта, так и необычные виды — с чесноком, паприкой и тмином, редкий кабардинский и адыгейский белый и копченый сыр, рокфор и другие», — говорится в сообщении.

Кроме сыра на площадке можно будет попробовать различные традиционные сырные блюда — сэндвичи, раклет с картофелем и тартифлет с беконом.