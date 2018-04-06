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Редкие виды сыра предложат гостям фестиваля на ВДНХ в Москве
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Редкие виды сыра предложат гостям фестиваля на ВДНХ в Москве 

РИАМО 6 апреля 2018
Фото: РИАМО
В московском парке ремесел на ВДНХ любой желающий 14 и 15 апреля в рамках VIII Фестиваля сыра сможет попробовать и приобрести сыры из разных уголков России и других стран мира, а также освоить ремесло сыродела, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».
На фестивале продукцию представят более 20 участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтая, Адыгеи, Владимирской области и других регионов.
«Попробовать и приобрести можно будет как классические его сорта, такие как камамбер, моцарелла, гауда, качотта, так и необычные виды — с чесноком, паприкой и тмином, редкий кабардинский и адыгейский белый и копченый сыр, рокфор и другие», — говорится в сообщении.
Кроме сыра на площадке можно будет попробовать различные традиционные сырные блюда — сэндвичи, раклет с картофелем и тартифлет с беконом.
15 апреля в 12:00 на площадке фестиваля основатель школы сыроделия Олеся Шевчук проведет бесплатный мастер-класс по итальянскому сыру примо-сале с оливками.
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