Сыры из Индии, Марокко и Уругвая смогут попробовать гости ВДНХ 14-15 апреля

На ВДНХ 14-15 апреля 2018 г. пройдет VIII Фестиваль сыра. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

«14 и 15 апреля 2018 г. в Парке ремесел на ВДНХ любой желающий сможет попробовать и приобрести сыры из разных уголков России и других стран мира, а также освоить ремесло сыродела. В эти дни здесь пройдет VIII Фестиваль сыра. На фестивале свою продукцию представят более 20 участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтая, Адыгеи, Владимирской области, Костромы, Ростова-на-Дону, Смоленской области, Суздаля и Тулы. Также гостям мероприятия будут предложены сыры из Аргентины, Армении, Индии, Марокко, Туниса, Уругвая и Швейцарии. Кроме самого сыра на площадке можно будет попробовать различные традиционные сырные блюда — сэндвичи, раклет с картофелем и тартифлет с беконом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на мероприятии также можно будет попробовать и приобрести классические сорта, такие как камамбер с белой плесенью, моцарелла, гауда, качотта и горгонзола с голубой плесенью, а также необычные виды сыра — с чесноком, паприкой и тмином, редкий кабардинский и адыгейский белый и копченый сыр, рокфор и многое другое.

В воскресенье, 15 апреля, на площадке фестиваля пройдет открытый бесплатный мастер-класс по итальянскому сыру примо-сале с оливками.

В пресс-службе также добавили, что в крытом шатре фестиваля всех гостей будут ждать обитатели «Городской фермы» ВДНХ — живые козочки и ламы-альпака. Дети и взрослые смогут покормить животных и сфотографироваться с ними на память.