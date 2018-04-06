Кулич по всем правилам: готовим главное пасхальное блюдо с шеф-поваром

Что может быть вкуснее настоящего домашнего пасхального кулича? Конечно, если выпекать его с душой и по правильному рецепту. Нашим учителем стал шеф-повар Дмитрий Крутов. Перед Пасхой он выпекает 200–250 маленьких куличей и 60 больших.

Рецепты куличей могут отличаться. Но основные ингредиенты такие: дрожжи, молоко (сливки), масло, мука, яйца, сахар, изюм. Наш кулич будет по рецепту Вильяма Похлебкина — автора кулинарных книг, по чьим рецептам до сих пор учатся готовить блюда русской кухни.

Перед началом приготовления наш шеф-повар дает напутствие: чтобы замес получился правильным, а пасхальный кулич — пышным, нельзя открывать окна и устраивать сквозняк.

Приступаем к приготовлению. Кстати, оно займет у нас 8 часов. Далее 12 часов куличи будут отдыхать, и только потом попадут на праздничный стол.

Пока куличи отдыхают и остывают, готовим глазурь. Для этого берем белок, сахар и лимонный сок. На водяной бане сбиваем 3 белка, кладем щепотку соли, полстакана сахара. Сбиваем до образования пузырей на поверхности. Добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты.

Куличи стоят 12 часов, а потом покрываем их глазурью. Если она застыла — разогреваем на водяной бане.

О том, как готовят куличи сестры в монастыре, читайте в нашем репортаже. Там тоже есть рецепт.