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Кулич по всем правилам: готовим главное пасхальное блюдо с шеф-поваром
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Кулич по всем правилам: готовим главное пасхальное блюдо с шеф-поваром 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
Что может быть вкуснее настоящего домашнего пасхального кулича? Конечно, если выпекать его с душой и по правильному рецепту. Нашим учителем стал шеф-повар Дмитрий Крутов. Перед Пасхой он выпекает 200–250 маленьких куличей и 60 больших.
Рецепты куличей могут отличаться. Но основные ингредиенты такие: дрожжи, молоко (сливки), масло, мука, яйца, сахар, изюм. Наш кулич будет по рецепту Вильяма Похлебкина — автора кулинарных книг, по чьим рецептам до сих пор учатся готовить блюда русской кухни.
Перед началом приготовления наш шеф-повар дает напутствие: чтобы замес получился правильным, а пасхальный кулич — пышным, нельзя открывать окна и устраивать сквозняк.
Приступаем к приготовлению. Кстати, оно займет у нас 8 часов. Далее 12 часов куличи будут отдыхать, и только потом попадут на праздничный стол.
Пока куличи отдыхают и остывают, готовим глазурь. Для этого берем белок, сахар и лимонный сок. На водяной бане сбиваем 3 белка, кладем щепотку соли, полстакана сахара. Сбиваем до образования пузырей на поверхности. Добавляем пол чайной ложки лимонной кислоты.
Куличи стоят 12 часов, а потом покрываем их глазурью. Если она застыла — разогреваем на водяной бане.
О том, как готовят куличи сестры в монастыре, читайте в нашем репортаже. Там тоже есть рецепт.
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