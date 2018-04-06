Пасхальный кулич: 3 диетических рецепта 

Нежирный творог, натуральный йогурт, бананы, сухофрукты и овсяная мука — вот основные ингредиенты наших низкокалорийных куличей. Собрали самые полезные рецепты для тех, кто следит за своей фигурой.
Самый полезный кулич
Без сахара (только совсем немного сахарной пудры), сливочного масла и дрожжей — такой рецепт понравится самым строгим приверженцам здорового питания.
Ингредиенты
- Творог (2% жирность)
- 200 г Йогурт (натуральный)
- 200 г Яйца 1 шт.
- Яйца (белок) 4 шт.
- Мука (овсяная) 60 г
- Отруби (цельнозерновые) 50 г
- Сухофрукты 40 г
- Сахар (пудра) 15 г
- Разрыхлитель 5 г
- Сахарозаменитель 4 г
- Изюм по вкусу
- Кокосовая стружка по вкусу
- Корица по вкусу
- Ваниль по вкусу
The Challenger
Взбейте творог, йогурт и одно яйцо с двумя белками до однородной консистенции.
- Добавьте муку, отруби, разрыхлитель, сахарозаменитель, корицу и ванилин. Замесите тесто.
- Добавьте сухофрукты и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Выложите тесто в форму для кулича, не заполняя её до конца, так как тесто будет подниматься. Выпекайте кулич час или до готовности. Он должен стать румяным, готовность теста проверьте зубочисткой.
- Приготовьте глазурь, пока кулич остывает. Отделите два белка от желтков, добавьте сахарную пудру и взбейте миксером до состояния густой массы.
- Поставьте глазурь на водяную баню и готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Важно, чтобы вода не попала в белки.
- Снимите белки с водяной бани и ещё раз взбейте миксером, чтобы они увеличились и загустели.
- Украсьте кулич готовой глазурью.
Банановый кулич
Полезный кулич из бананов, овсяной муки и кефира.
Ингредиенты
- Мука (овсяная) 1,5 стакана
- Кефир 1 стакан
- Банан 4 шт.
- Яйца (белки) 3 шт.
- Масло (оливковое) 1 ст. л.
- Изюм по вкусу
- Разрыхлитель по вкусу
The Challenger
Приготовьте банановое пюре, смешайте его с кефиром и взбейте до однородной консистенции.
- Просейте муку через сито, добавьте разрыхлитель и банановую массу. Взбивайте тесто на средней скорости до образования пузырьков.
- Смажьте маслом форму для выпечки и перелейте в неё тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич около часа до готовности.
- Остудите и украсьте посыпкой для выпечки.
Творожные мини-куличи
Маленькие творожные кексы с бананом и яблоком станут отличной альтернативой праздничному куличу.
Ингредиенты
- Творог (2% жирность) 500 г
- Йогурт (натуральный) 400 г
- Яйца (белок) 3 шт.
- Банан 2 шт.
- Яблоко 200 г
- Сухофрукты 100 г
- Мука (кукурузная) 80 г
- Шоколад (горький) 80 г
- Разрыхлитель 5 г
- Молоко 2 г
- Мёд по вкусу
The Challenger
Измельчите банан до состояния пюре. Соедините его с творогом, 200 г йогурта и мёдом. Перемешайте.
- Взбейте белок и добавьте в тесто. Добавьте разрыхлитель и муку. Перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков.
- Нарежьте яблоки кубиками и добавьте вместе с сухофруктами в тесто. Перемешайте.
- Заполните тестом формы для кексов на ¾ части.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте куличи около часа. Достаньте их из форм, после того, как они остынут.
- Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте молоко и 200 г натурального йогурта. Быстро взбейте глазурь венчиком, пока шоколад остаётся горячим.
- Полейте мини-куличи кремом и уберите их в холодильник до застывания. Украсьте кондитерской посыпкой, кокосовой стружкой или ягодами.