Пасхальный кулич: 3 диетических рецепта

Нежирный творог, натуральный йогурт, бананы, сухофрукты и овсяная мука — вот основные ингредиенты наших низкокалорийных куличей. Собрали самые полезные рецепты для тех, кто следит за своей фигурой.

Самый полезный кулич

Без сахара (только совсем немного сахарной пудры), сливочного масла и дрожжей — такой рецепт понравится самым строгим приверженцам здорового питания.

Творог (2% жирность)

200 г Йогурт (натуральный)

200 г Яйца 1 шт.

Яйца (белок) 4 шт.

Мука (овсяная) 60 г

Отруби (цельнозерновые) 50 г

Сухофрукты 40 г

Сахар (пудра) 15 г

Разрыхлитель 5 г

Сахарозаменитель 4 г

Изюм по вкусу

Кокосовая стружка по вкусу

Корица по вкусу

Ваниль по вкусу Ингредиенты

The Challenger

Добавьте муку, отруби, разрыхлитель, сахарозаменитель, корицу и ванилин. Замесите тесто. Добавьте сухофрукты и перемешайте. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выложите тесто в форму для кулича, не заполняя её до конца, так как тесто будет подниматься. Выпекайте кулич час или до готовности. Он должен стать румяным, готовность теста проверьте зубочисткой. Приготовьте глазурь, пока кулич остывает. Отделите два белка от желтков, добавьте сахарную пудру и взбейте миксером до состояния густой массы. Поставьте глазурь на водяную баню и готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Важно, чтобы вода не попала в белки. Снимите белки с водяной бани и ещё раз взбейте миксером, чтобы они увеличились и загустели. Украсьте кулич готовой глазурью. Взбейте творог, йогурт и одно яйцо с двумя белками до однородной консистенции.

Банановый кулич

Полезный кулич из бананов, овсяной муки и кефира.

Мука (овсяная) 1,5 стакана

Кефир 1 стакан

Банан 4 шт.

Яйца (белки) 3 шт.

Масло (оливковое) 1 ст. л.

Изюм по вкусу

Разрыхлитель по вкусу Ингредиенты

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Просейте муку через сито, добавьте разрыхлитель и банановую массу. Взбивайте тесто на средней скорости до образования пузырьков. Смажьте маслом форму для выпечки и перелейте в неё тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич около часа до готовности. Остудите и украсьте посыпкой для выпечки. Приготовьте банановое пюре, смешайте его с кефиром и взбейте до однородной консистенции.

Творожные мини-куличи

Маленькие творожные кексы с бананом и яблоком станут отличной альтернативой праздничному куличу.

Творог (2% жирность) 500 г

Йогурт (натуральный) 400 г

Яйца (белок) 3 шт.

Банан 2 шт.

Яблоко 200 г

Сухофрукты 100 г

Мука (кукурузная) 80 г

Шоколад (горький) 80 г

Разрыхлитель 5 г

Молоко 2 г

Мёд по вкусу Ингредиенты

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