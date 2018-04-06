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Пасхальный кулич: 3 диетических рецепта
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Пасхальный кулич: 3 диетических рецепта 

The Challenger 32 минуты назад
Фото: The Challenger
Нежирный творог, натуральный йогурт, бананы, сухофрукты и овсяная мука — вот основные ингредиенты наших низкокалорийных куличей. Собрали самые полезные рецепты для тех, кто следит за своей фигурой.

Самый полезный кулич

Без сахара (только совсем немного сахарной пудры), сливочного масла и дрожжей — такой рецепт понравится самым строгим приверженцам здорового питания.
Ингредиенты
  • Творог (2% жирность)
  • 200 г Йогурт (натуральный)
  • 200 г Яйца 1 шт.
  • Яйца (белок) 4 шт.
  • Мука (овсяная) 60 г 
  • Отруби (цельнозерновые) 50 г 
  • Сухофрукты 40 г 
  • Сахар (пудра) 15 г 
  • Разрыхлитель 5 г 
  • Сахарозаменитель 4 г 
  • Изюм по вкусу
  • Кокосовая стружка по вкусу
  • Корица по вкусу
  • Ваниль по вкусу
The Challenger
Взбейте творог, йогурт и одно яйцо с двумя белками до однородной консистенции.
  1. Добавьте муку, отруби, разрыхлитель, сахарозаменитель, корицу и ванилин. Замесите тесто.
  2. Добавьте сухофрукты и перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выложите тесто в форму для кулича, не заполняя её до конца, так как тесто будет подниматься. Выпекайте кулич час или до готовности. Он должен стать румяным, готовность теста проверьте зубочисткой.
  4. Приготовьте глазурь, пока кулич остывает. Отделите два белка от желтков, добавьте сахарную пудру и взбейте миксером до состояния густой массы.
  5. Поставьте глазурь на водяную баню и готовьте 5 минут, постоянно помешивая. Важно, чтобы вода не попала в белки.
  6. Снимите белки с водяной бани и ещё раз взбейте миксером, чтобы они увеличились и загустели.
  7. Украсьте кулич готовой глазурью.

Банановый кулич

Полезный кулич из бананов, овсяной муки и кефира.
Ингредиенты
  • Мука (овсяная) 1,5 стакана
  • Кефир 1 стакан
  • Банан 4 шт.
  • Яйца (белки) 3 шт.
  • Масло (оливковое) 1 ст. л.
  • Изюм по вкусу
  • Разрыхлитель по вкусу
The Challenger
Приготовьте банановое пюре, смешайте его с кефиром и взбейте до однородной консистенции.
  1. Просейте муку через сито, добавьте разрыхлитель и банановую массу. Взбивайте тесто на средней скорости до образования пузырьков.
  2. Смажьте маслом форму для выпечки и перелейте в неё тесто.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кулич около часа до готовности.
  4. Остудите и украсьте посыпкой для выпечки.

Творожные мини-куличи

Маленькие творожные кексы с бананом и яблоком станут отличной альтернативой праздничному куличу.
Ингредиенты
  • Творог (2% жирность) 500 г 
  • Йогурт (натуральный) 400 г 
  • Яйца (белок) 3 шт.
  • Банан 2 шт.
  • Яблоко 200 г 
  • Сухофрукты 100 г 
  • Мука (кукурузная) 80 г 
  • Шоколад (горький) 80 г 
  • Разрыхлитель 5 г 
  • Молоко 2 г 
  • Мёд по вкусу
The Challenger
Измельчите банан до состояния пюре. Соедините его с творогом, 200 г йогурта и мёдом. Перемешайте.
  1. Взбейте белок и добавьте в тесто. Добавьте разрыхлитель и муку. Перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков.
  2. Нарежьте яблоки кубиками и добавьте вместе с сухофруктами в тесто. Перемешайте.
  3. Заполните тестом формы для кексов на ¾ части.
  4. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте куличи около часа. Достаньте их из форм, после того, как они остынут.
  5. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте молоко и 200 г натурального йогурта. Быстро взбейте глазурь венчиком, пока шоколад остаётся горячим.
  6. Полейте мини-куличи кремом и уберите их в холодильник до застывания. Украсьте кондитерской посыпкой, кокосовой стружкой или ягодами.
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