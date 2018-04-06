Сколько яиц можно есть?

Сколько яиц можно съедать в день?

Многие считают, что, несмотря на пользу яиц, строго не рекомендуется съедать больше 3-4 штук в день, иначе повысится уровень холестерина в крови, что, в свою очередь, приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Истоки этого мифа понятны — каждое яйцо действительно содержит 200 мг холестерина и 5 г жиров. Однако, как показывают научные исследования, все не так просто.

Современные диетологи сходятся на мнении, что потребление яиц в «разумных количествах» не связано с повышением уровня холестерина в крови. Конечно, если вы будете съедать по 100 куриных яиц в неделю, это может негативно сказаться на вашем здоровье — но, в первую очередь, по причине того, что подобный рацион сложно назвать правильным и сбалансированным.

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Яйца в питании детей и бодибилдеров

Также ученые отмечают, что несмотря на отсутствие какой-либо верхней границы потребления куриных яиц, детям (особенно до 6-7 летнего возраста) не рекомендуется съедать более 10-15 яиц в неделю. Причина, опять же, заключается в том, что слишком большое количество куриных яиц делает рацион «однобоким», лишая ребенка витаминов и минералов, которых нет в яйцах просто нет.

В свою очередь, спортсменам, бодибилдерам и мужчинам, придерживающимся диеты для набора мышечной массы, также важно помнить о том, что хроническое чрезмерное употребление куриных яиц (особенно на пустой желудок и в сырой форме) может вызвать пищевую аллергию. При этом еще раз отметим, что эта рекомендация вовсе не связана с содержанием холестерина в яйцах.

Холестерин — польза или вред?

Необходимо понимать, что холестерин — это не просто вредное вещество, забивающее сосуды. Он нужен организму для поддержания иммунных функций и для выработки ряда гормонов (например, кортизола и тестостерона). По сути, ежедневно печень здорового человека производит в несколько раз больше холестерина, чем можно съесть с десятком яиц за день.

Высокий уровень холестерина в крови действительно вредит здоровью человека, однако связь повышенного холестерина со съеденными яйцами минимальна. Научные исследования уверенно говорят о том, что куриные яйца не повышают уровень плохого холестерина в крови — организм адаптируется к подобной диете, начиная производить меньше холестерина (1).

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Влияние яиц на уровень холестерина

Существуют множество исследований, показывающих, что у здоровых людей (как у взрослых, так и у детей) употребление куриных яиц даже в достаточно большом количестве (порядка 3 в день или примерно по 20 в неделю) не оказывает влияния ни на общий уровень холестерина в крови в целом, ни на уровень «плохого» холестерина в частности.

Несмотря на то, что у примерно 30% участников вышеупомянутых научных исследований ежедневное употребление яиц вызывало некоторое повышение холестерина, данное повышение было крайне незначительным (2), (3). При этом эти же научные исследования показали, что куриные яйца повышали скорее уровень «хорошего» холестерина.

Как правильно варить яйца?

Еще один популярный миф о яйцах — то, что их рекомендуется выпивать сырыми. Однако сырой яичный белок намного хуже усваивается и перегружает желудок, не говоря о том, что питание сырыми яйцами существенно увеличивается опасность заболеть сальмонеллезом. Перед употреблением в пищу куриные яйца рекомендуется промывать и отваривать.

Тщательно промойте яйца. Помните о том, что болезнетворные микробы со скорлупы яиц легко могут попасть в желудок и вызвать различные (весьма неприятные) проблемы с пищеварением. Перед варкой яиц настоятельно рекомендуется тщательно промывать их в горячей воде с мылом.

Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой. Для того, чтобы правильно сварить яйца, температура воды должна повышаться постепенно. Именно поэтому яйца для варки помещаются в холодную, а не в горячую воду. Высота уровня воды должна полностью закрывать яйца.

На медленном огне доведите воду до кипения. Если вы варите всего 2-3 яйца, практичнее использовать для варки небольшую кастрюлю — это ускорит процесс доведения холодной воды до закипания. Большая кастрюля будет нагреваться дольше 5 минут.

Засеките время варки. Главный секрет варки куриных яиц — четкое соблюдение времени нахождения их в кипящей воде (см. таблицу времени варки яиц ниже). При варке «на глаз» вы рискуете либо не доварить яйца, либо переварить их и получить излишне сухой желток.

Желаемый результат

Время варки яиц (после закипания воды)

Яйца всмятку

2-3 минуты

Яйца в мешочек

4 минуты

Яйца вкрутую

7-8 минут

Что полезнее — белок или желток?

Третий популярный миф о яйцах, распространенный прежде всего среди бодибилдеров — что «правильнее» есть исключительно белок, выбрасывая желток, так как именно в нем содержится вредный для здоровья холестерин. Однако лучше задуматься о составе других продуктов питания, например, мясных полуфабрикатов и колбасы, чем бояться обычных куриных яиц.

Одно цельное крупное яйцо весом 50 г (как сваренное вкрутую, так и сырое), содержит около 75 калорий, 5 г жира (из которых 1.9 г — мононенасыщенные жирные кислоты, 1.5 г — насыщенные), 0.5 г углеводов и 6.5 г белка. Помимо прочего, в таком яйце содержится около 3% дневной нормы кальция, примерно 4% нормы цинка и до 5% суточной нормы железа.

Несмотря на то, что ученые говорят о том, что нет определенного максимального количества куриных яиц, которое безопасно для здоровья можно съедать в день или в неделю, диетологи напоминают о том, что чрезмерное потребление яиц (особенно в детской диете) делает рацион «однобоким», лишая организм важных витаминов и минералов, которых в яйцах просто нет.

Научные источники:

Rethinking dietary cholesterol, source

Daily egg consumption in hyperlipidemic adults, source

Egg consumption and endothelial function, source

Source: FitSeven