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День кулича
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День кулича 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Иоанно-Мариинском женском монастыре в Ставрополе в преддверии православного праздника Светлой Пасхи монахини пекут куличи. Для этого они из года в год приходят на кухню при храме рано утром в Чистый четверг на седьмой неделе Великого Поста. Эту неделю называют Страстной седьмицей, она включает самые строгие дни поста.
На кухне мука, яйца, масло и вымоченные в коньяке изюм с цукатами превращаются в аппетитные куличи. Для монахинь это не обычный процесс, а целое таинство: пока тесто поднимается, они обязательно должны сходить на службу. В наши дни куличи ставят в обычную духовку, а в старину пекли в дровяной печи. С годами не изменилось лишь одно — рецепт главного пасхального угощения. Здесь говорят, что так же пекли куличи и в середине XIX века, когда был основан этот монастырь.
На следующий день, в Страстную пятницу, когда глазурь застынет, куличи раздают прихожанам храма по окончании службы, а в субботу, накануне Пасхи, верующие придут их освящать.
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