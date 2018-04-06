Суровая правда российских продовольственных магазинов: пятая часть продуктов — подделка

Санкт-Петербург. На столе лежит докторская колбаса, российский сыр «Арбатский», салат «Сельдь под шубой» и сметана местного производства — типичная российская еда.

Однако внешний вид может быть обманчивым.

Продукты питания мы купили в продовольственных магазинах Санкт-Петербурга. На их полках так много товаров привлекательного вида! Однако, судя по приготовленным из них блюдам, в магазинах нужно быть внимательным. Большая часть продуктов питания является подделкой и обладает соответствующим вкусом. Колбаса совершенно безвкусная, готовый салат далек от того, чтобы быть деликатесом, а у сыра такой подозрительный цвет, что мы даже не рискнули его попробовать.

У сметаны компании «Молочная империя» был вкус сметаны, хотя она вряд ли таковой является. В соответствии с результатами тестирования, проведенного Обществом защиты прав потребителей в начале этого года, в сметане жирностью 20% вообще не оказалось молочного жира.

Из десяти тестируемых образцов сметаны только четыре отвечали требованиям, а в двух баночках вообще была не сметана.

За подделкой пищевых продуктов стоят санкции на импорт продовольствия, которые Россия ввела против ЕС , США и других стран в 2014 году.

Запрет на ввоз был ответом на санкции, которые страны Запада ввели из-за начала войны на Украине.

Некачественное производство продуктов питания стало обычным делом.

Однако российское руководство находит в этой ситуации и положительные стороны. По мнению президента Владимира Путина, санкции в значительной степени способствовали развитию сельского хозяйства России.

В марте на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей Путин призвал производителей мяса воспользоваться моментом, чтобы иностранные конкуренты не догнали их в будущем. Региональная газета «Кубанские новости» сообщает, что Путин даже заверил всех в том, что в скором будущем Россия станет крупнейшим мировым поставщиком сельскохозяйственной продукции.

По информации Россельхознадзора, в прошлом году пятая часть проданных в России продуктов питания являлась подделкой. Большая часть подделок имела российское происхождение.

«Больше всего проблем связано с молочной и мясной продукцией», — говорит председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий

В период действия контрсанкций с полок магазинов исчезли европейские сыры, польские яблоки, норвежская рыба и американское мясо домашней птицы.

Вместо них появились молочные продукты из Белоруссии и фрукты из Южной Африки. Однако больше всего появилось продуктов, произведенных в России. Например, по информации Федеральной службы государственной статистики , за прошлый год производство продуктов питания в Санкт-Петербурге выросло на 5%.

На рынке появилось много новых местных производителей. Например, в прошлом году была создана компания «Молочная империя».

Продукция российских производителей действительно замещает продукцию ушедших западных поставщиков по своему количеству, однако качество оставляет желать лучшего. В Петербурге, например, в меде и молочных продуктах были обнаружены антибиотики.

По словам Вишневецкого, низкое качество российских молочных продуктов объясняется нехваткой молочного жира и его высокой ценой.

«Производители часто заменяют молочный жир жирами растительного происхождения, такими как пальмовое масло и кокосовый жир».

Организация «Общественный контроль» ежемесячно производит тестирование двух — трех групп продуктов.

В начале года лабораторным исследованиям подверглись десять батонов любимой в России докторской колбасы. В три из них вопреки требованиям спецификации был добавлен крахмал и стабилизатор каррагинан.

«В России нет серьезного контроля качества продуктов питания», — говорит Вишневецкий, перечисляя проблемы пищевой промышленности России.

Из-за запрета на импорт выросли цены на продукты питания, и поднялся спрос на дешевые и низкокачественные товары. Не у всех хватает денег на качественную и дорогую еду.

«Торговые сети хотят, чтобы на полках стояли дешевые молочные продукты. Качество их не интересует», — говорит председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Вишневецкий.

По данным статистического центра Ленинградской области в Санкт-Петербурге, за год молоко подорожало на 8%. Стоимость творога выросла на 6%. Больше всего выросла стоимость лососевой икры — почти на четверть.

«Рыба и икра действительно подорожали», — кивает головой 64-летняя пенсионерка, бывший налоговой инспектор Галина Леонидовна в супермаркете «Семишагофф».

Она говорит, что всегда предпочитает российские продукты. В корзину она кладет сухари, финики и грецкие орехи.

«Я пришла купить что-нибудь к чаю после лыжной прогулки. Этот супермаркет — для людей с низкими доходами. Соотношение цены и качества вполне приемлемое», — говорит Галина Леонидовна.

Однако не всех жителей Санкт-Петербурга устраивает соотношение цены и качества в местных магазинах, поэтому они стремятся пополнить свои продовольственные запасы в Финляндии.

43-летний исследователь Юлия Зелина была в отпуске в Финляндии в январе этого года и привезла домой гостинцы — молочные продукты, рыбу, чай, кофе, конфеты и сыр.

«Мы ели их два месяца. В обычных финских продовольственных магазинах качество намного лучше, чем здесь у нас», — рассказывает она в супермаркете «Полушка».

Каждый раз, когда кто-нибудь отправляется в Финляндию, она просит привезти продукты. Юлия говорит, что контрсанкции особенно сказались на мясе.

«Хорошее мясо надо еще поискать. В одном магазине всего не купишь».

Товары, которые попали под санкции, в Санкт-Петербурге все же можно найти, если очень постараться. Но и без них можно обойтись, петербуржцев не испугаешь. В прошлом бывало и хуже, есть с чем сравнить.

«В 90-е мы ели одни макароны», — вспоминает Юлия Зелина.

Россия запретила импорт продуктов питания из западных стран

Соединенные Штаты, страны ЕС и многие другие страны наложили на Россию санкции, когда она оккупировала Крым в марте 2014 года.

Санкции были расширены после того, как Россия начала военные действия на востоке Украины.

В августе 2014 года Россия ввела собственные контрсанкции и запретила ввоз продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции против нее.

Россия наложила запрет на импорт мяса, рыбы, овощей, фруктов и молочных продуктов из стран ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии.

Вводя санкции, Россия стремилась уменьшить зависимость от импорта продовольствия и способствовать развитию собственного производства.