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В петербургском ЗакСе предложили лишить производителей пальмового масла налоговых льгот
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В петербургском ЗакСе предложили лишить производителей пальмового масла налоговых льгот 

Интересант 31 минуту назад
Фото: Диалог
Снять налоговые льготы с производителей пальмового масла предложили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Автором инициативы о внесении соответствующих поправок в городской закон об упрощенной системе налогообложения выступил глава Комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.
Такие меры, считает он, продиктованы вовсе не желанием пополнить казну, а «повлиять на ситуацию с потреблением вредных продуктов не запретами, а другими методами». Покупатели некоторых молочных и кондитерских изделий, по словам парламентария, не всегда знают об использовании в этих продуктах пальмового масла, которое может быть причиной некоторых заболеваний.
«Речь идет о продуктах массового потребления», — подчеркнул Четырбок на заседании комитета, добавив, что налоги на подобные продукты целиком оправданы.
В случае принятия закона для субъектов малого предпринимательства, занимающихся производством пальмового масла, ставка упрощенного налога составит 7 процентов.
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