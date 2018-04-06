В Минпотребрынка подсчитали во сколько обойдется покупка кулича

В преддверии праздника Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подготовило анализ средней стоимости кулича в регионе, а также во сколько обойдется приготовление главного украшения пасхального стола в домашних условиях, сообщила пресс‐служба ведомства.

Сегодня в сетевых розничных магазинах, на розничных рынках и подмосковных ярмарках можно найти кулич на любой вкус и в любой ценовой категории.

Обычный кулич весом 400–500 граммов в сетевом магазине обойдется в 100–250 рублей Небольшой кулич весом 50 г можно купить за 20–30 рублей. Кулич на заказ с индивидуальным оформлением отечественного производства будет стоить порядка 80 рублей за 100 г (вес варьируется от 200 г до 1,5 кг). Импортные куличи стоят от 1000 рублей и более. На пасхальных ярмарках цена на куличи 400–500 г начинается от 120 рублей.

Кроме того, кулич можно приготовить и самому. Жителям региона приготовление домашнего кулича по классическому рецепту (молоко — 500 мл, мука — 1 кг, дрожжи — 50 г, яйца — 6 штук, сливочное масло — 200 г, сахар — 300 г, изюм — 300 г) обойдется в 453,5 рублей. Однако набор необходимых для приготовления кулича продуктов обойдется в среднем в 700 рублей. Стоимость десятка яиц — в среднем 60 рублей. Исходя из нашего мониторинга, за неделю до Пасхи цена за десяток яиц увеличивается не более чем на 5–10%. Подобный рост наблюдается на рынках и в несетевых розничных магазинах. Крупные торговые сети стараются сохранять уровень цен без изменений.

Широкий ассортимент, как настоящих церковных куличей, так и других пасхальных угощений, приготовленных по старинным монастырским рецептам, за которыми стоит съездить, будет традиционно представлен в Сергиевом Посаде, в лавке при Свято-Троицкой

Сергиевой Лавре. Кроме того, аналогичные монастырские куличи можно будет приобрести в лавках при других монастырях и храмах Подмосковья (Монастырская лавка от Николо-Угрешского

монастыря в Люберцах, Лавка при Георгиевском храме в Химках).

Что касается другой пасхальной продукции, то уже более чем за месяц до праздника во всех крупных сетевых магазинах Московской области появились специальные праздничные стеллажи, на которых представлен большой выбор товаров для праздника. Начиная с различных красителей для яиц, наборов различных наклеек и украшений, декоративных пасхальных шкатулок и корзинок, форм для выпечки куличей, наборов для их декорирования, а так же специальных форм для творожной пасхи. Как показывает практика прошлых лет, подобная продукция пользуется повышенным спросом в предпраздничные дни.