Увлажняющие маски для лица в домашних условиях

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Ваша кожа становится суше, теряет упругость и естественный цвет? Все свидетельствует о том, что кожа не получает полноценного питания, обогащенного кислородом и полезными микроэлементами. Не каждая женщина знает, как безупречно ухаживать за кожей, но любая мечтает о вечной молодости и красоте! Поэтому сегодня мы поделимся секретами ошеломляющих рецептов увлажнения кожи в домашних условиях. Читаем советы вместе с нами.

Увлажняющие маски: вредно или полезно?

Кожа — главная составляющая нашего тела, требующая постоянного внимания и ухода. Если за ней не ухаживать, можно заметить, как появляется стянутость, воспаления, шелушения и морщины. К истончению эпидермиса, как правило, ведет недостаток влаги, лишающий кожу кислорода и возможности вывода вредных токсинов. Кроме того, подобные проблемы могут быть вызваны ведением неправильного образа жизни, чрезмерным увлечением диетами, изменением погодных условий или генетической предрасположенностью организма к тем или иным заболеваниям. Поэтому ежедневный уход за кожей обязан стать неотъемлемой процедурой для каждого человека.

Поддерживать естественный водный баланс состояния кожи, предотвращая преждевременное старение клеток, помогают увлажняющие маски, имеющие в составе натуральные ингредиенты. При регулярном использовании они не только способствуют восстановлению иммунитета кожи, но и делают ее упругой, эластичной, нежной. Эффект от процедур сохраняется на длительный срок.

Типы кожи: рекомендации по уходу

Опрометчиво думают, что увлажняющая маска требуется лишь при заботе о сухой коже. На практике, без живительной влаги потеряет жизненную прелесть и жирная, и комбинированная (смешанная), и нормальная кожа. Ведь к надоевшим «дефектам» лица добавятся такие изъяны, как раздражение, шелушение, сальные протоки, засоренные поры и проч., что безотлагательно приведет к новым воспалениям и прыщикам. Косметологи рекомендуют проводить увлажнение лица обладательницам всех типов кожи, следуя курсам: Нормальная кожа: за 2 месяца 3-5 масок.

Жирная кожа: за 3 месяца 5-7 масок.

Сухая кожа: за месяц 11-15 масок. Думать, что беда с проблемной кожей обойдет стороной, не стоит. Всегда есть внешние факторы, способные нанести вред даже самому идеальному. Единственный способ этого избежать — преждевременная забота и профилактика. https://www.youtube.com/watch?v=uG4j8KBTmvo

Как приготовить маску с увлажняющим действием дома

Действенные увлажняющие маски из натуральных компонентов легко приготовить своими руками в домашних условиях из обычных недорогих продуктов. Главное, чтобы они соответствовали принципу «много влаги, мало испарения» как природные масла или яичный желток. Они таят в себе много воды, но создавая прочную пленку, не дают жидкости испариться и тем самым сохраняют результат увлажнения кожи на долгое время. Подобные свойства присущи: молочным продуктам с высоким процентом жирности (сметане, творогу, сливкам, кефиру, молоку);

овощам (огурцам, моркови, картофелю);

шоколаду;

орехам;

травам (алоэ, мать-и-мачехе, дубу, березе, ромашке, зверобою, календуле, розе, шиповнику, шалфею, подорожнику);

маслам растительного происхождения (кукурузному, рисовому, соевому, подсолнечному);

косметическим маслам (маслу ши, кунжутному, аргановому, оливковому, миндальному, маслу виноградных косточек, авокадо, жожоба);

эфирным маслам (розе, лимону, мирре, лаванде, апельсину, мяте). Советы мастеров

Чтобы польза от применения увлажняющих масок была максимально высока, не стоит пренебрегать знаниями более опытных специалистов. Давайте узнаем, какие нюансы стоит учесть при заботе о своей коже. Для достижения лучших результатов перед процедурой рекомендуется подготовить кожу лица посредством паровых ванночек на травах или воспользоваться скрабом. Наносить маски следует строго по массажным линиям (от периферийных областей к вискам) подушечками пальцев или специальной кисточкой. Смывать строго теплой водой, а в идеале — промокнуть излишки бумажной салфеткой или полотенцем.

Если консистенция получилась густой, ее можно разбавить травяным отваром или жидкими молочными продуктами. Если смесь водянистая, то спасут мука, крупы или измельченные орешки.

Любое самодельное косметическое средство желательно проверить на аллергены, предварительно смазав им внутреннюю зону запястья. В случае появления покраснений и зуда лучше рецепт заменить.

Все кремовые увлажняющие составы лучше готовить прямо перед применением и не использовать дольше 15-20 минут (если иное не заявлено в инструкции). https://www.youtube.com/watch?v=qqLYXQzD56E

10 доступных рецептов увлажняющих масок

На основе ромашки и оливкового масла (сухой тип кожи)

2 ст.л. цветков ромашки заливаем кипятком (1стакан), даем настояться 20-30 минут, после, оставив на дне травяную «кашицу», сливаем воду. Подогреваем отвар до 38 градусов на водяной бане из 1 ст.л. оливкового масла. Смешиваем компоненты вместе и добавляем 1 ч.л. глицерина (покупаем в аптеке). Держим маску 20 минут.

На основе грейпфрута (нормальный или смешанный тип кожи)

Смешиваем 1 ст.л. мякоти грейпфрута и 1 яичный желток. Наносим готовое средство на 20 минут на лицо. После окончания процедуры смываем теплой водой.

На основе огурца (сухой тип кожи)

На мелкой терке натираем половину свежего огурца, соединяем «жижу» с 1 ч.л. масляного витамина А (покупаем в аптеке) и перемешиваем. Если маска чересчур жидкая, то кладем 1 ст.л. йогурта или сметаны.

На основе яйца и черного чая (жирный тип кожи)

Смешиваем муку с черным чаем и 1 яйцом. Время действия 20 минут.

На основе меда и алоэ (нормальный или сухой тип кожи)

Срезаем лист алоэ, моем, сушим и оставляем в холодильнике на 10 дней. Спустя время измельчаем его, отжимаем сок и соединяем с 2 ст.л. меда. Кладем на лицо на 20 минут.

На основе масел (сухой тип кожи)

Складываем марлю в 3 слоя, сделав прорези для носа, глаз, рта. Смачиваем ее в заранее подогретой смеси (1 ч.л. миндального, 1 ч.л. персикового, 1 ч.л. облепихового, 1 ч.л. оливкового масла) до 38 градусов и применяем в течение полчаса.

На основе сметаны, моркови и яйца (жирный)

Соединяем 2 ст.л. сметаны с низким содержанием жира, 1 яичный желток и 1 ст.л. натертой на мелкой терке морковки. Размешиваем, наносим на чистое лицо и выдерживаем 20 минут.

На основе банана (сухой тип кожи)

Разминаем вилкой половину банана и смешиваем с 1 ст.л. йогурта без добавок. Применяем в течение 15-20 минут.

На основе меда и яйца (нормальный тип кожи)

Взбиваем 1 яичный белок до образования пены, соединяем с 1 ст.л. меда и 1 ч.л. лимонного сока. Наносим маску на лицо, избегая области вокруг губ и глаз, на 15 минут. Смываем теплой водой.

На основе томата (любой тип кожи)

Перетираем через ситечко помидор среднего размера, добавляем к нему 1 ч.л. крахмала и 2-3 капли оливкового масла. Время действия 20 минут.

Возьмите на вооружение пару-тройку вариантов — чередуя их, уже после нескольких курсов увлажнения вы обогатите кожу жизненно важными микрочастицами и витаминами. Кроме того, найдете наиболее действенный рецепт именно для вашего типа кожи лица.

Подводя итоги

Уход за кожей лица в домашних условиях — процесс простой и радужный, особенно, когда учтены все аспекты этого косметического сеанса. После использования увлажняющей маски поры очищаются, шелушащиеся участки восстанавливаются, ощущение сухости исчезает, кожа становится упругой и бархатной. Так что покупаем натуральные продукты и устраиваем салон красоты прямо у себя дома. Наслаждение впечатляющими результатами гарантированно!