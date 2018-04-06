5 трав, которые легко вырастить на подоконнике

Во-первых, собственноручно выращенная зелень — это полезно, во-вторых — красиво (хотя, она никогда не вырастет такой крупной и яркой, как та, которая продается в магазинах), в-третьих — удобно: всегда под рукой. Зелень и травы можно выращивать в горшках для цветов или неглубоких контейнерах, на дно которых нужно поместить дренаж (например, керамзит), затем слой земли толщиной не более 15 см (ее можно купить в магазине). Выращивать зелень дома можно круглый год, но самый благоприятный период — с конца марта по октябрь, когда достаточно солнечного света, и не требуется специальная подсветка.

1. Рукола

Рукола

Чтобы вырастить дома руколу (или эруку посевную или индау) сначала купите семена, например, сортов «Покер» или «Рококо». Посейте их на глубину 1-1,5 см и периодически поливайте. Первые всходы появятся на пятый-шестой день, их нужно немного прорядить, чтобы ростки не мешали друг другу и у них было достаточно света. Первый урожай зеленых листьев вы получите уже недели через две. Эрука — растение водолюбивое, при регулярном поливе листья будут крупными, нежными и не очень горькими. Кстати, вы можете не дожидаться, когда рукола вырастет до размера, к которому вы привыкли — можно срезать ножницами ростки по 5-8 см и досеивать новые семена каждые две недели.

2. Шпинат

Шпинат

Листья этого растения очень полезны и содержат так много белков, что могут сравнится с зеленым горошком и стручковой фасолью. При покупке семян отдавайте предпочтение следующим: «Виктория», «Дольфин Р3», «Матадор», «Крепыш», «Исполинский» и др. После посадки, когда появятся не только первый росток, но и второй настоящий лист, сеянцы прореживают. Интересно, что шпинат — растение двудомное: есть мужские и женские особи. У мужских растений значительно меньше листьев, и они менее ценны по своему составу, поэтому, прореживая ростки шпината, избавляйтесь прежде всего от мужского пола. Поливать шпинат нужно регулярно — 2-3 раза в неделю. ​

3. Кинза

Кинза

Кинзу или кориандр посевной Владимир Даль в своем толковом словаре описывал как «зонтичное растение, вонючее, но съедобное». Действительно, за некоторую пряность мы его и ценим — присутствие в блюде кинзы всегда обогащает его аромат и вкус. Для того, чтобы вырастить зелень кинзы (но не плоды) дома, можно купить семена cортов «Венера», «Первенец», «Стимул», «Шико». Кориандр любит увлажненную почту и тепло — 20-25ºС. При условии хорошего освещения собирать урожай можно будет уже через 4-6 недель.

4. Укроп

Укроп

Укроп пахучий или огородный украсит любое блюдо. Перед посадкой семена замачивают на 3-4 часа, затем подсушивают и кладут в землю на глубину 1-2 см. Это холодостойкое растение, даже +5ºС ему нипочем, а вот свет оно любит. С водой лучше не переусердствовать: избыток влаги сказывается на качестве. Укроп можно срезать по листику или целиком — своей зрелости он достигает, когда дорастет до 25-30 см.

5. Лук Выращивать домашнего Чиполлино многие научились еще в детстве, но с годами могли утратить этот навык. Возьмите одну или несколько луковиц и отрежьте у них шляпку. Посадите луковицу в горшок, стараясь не повредить донце, и обильно полейте прохладной водой. Уберите горшок в прохладное темное место (около +5ºС), например, в холодильник (отделение для фруктов). Когда росток вытянется на 2,5-5 см, горшок можно вынуть и поставить на светлое место. Выгонку луковиц проводят и в воде, используя специальные стеклянные вазы с горлышком в виде воронки. В этом случае важно, чтобы донце луковицы не касалось воды (иначе луковица может загнить), — в воде окажутся только постепенно отрастающие корни.