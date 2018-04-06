Мексика рядом: Veladora Cantina на Покровке

Перед запуском кантины команда Veladora — повара Вадим Сарап и Юлия Кирдода (The Burger Brothers) и шеф-бармен и совладелец места Виталий Бганцов — провели месяц в Оахаке, городе на юге Мексики. Там они стажировались у местных шеф-поваров, разбирались в ингредиентах и технологиях, искали рецепты и учились новым техникам готовки. Из Мексики шефы привезли локальные специалитеты — местные специи и травы, например, соль с чили, травами и цветами, масло с ароматной травой чепиче, пилонсильо (тростниковый сахар со специям) и, конечно, кукурузные тортильи и тостады.

Меню для ужинов по случаю открытия кантины:

Сет-меню No1: томаты, пилонсильо, козий сыр, какао-бобы / огурцы, домашний сыр, масло чепиче, соль гусано; гуакамоле с травами; такито с бычьими хвостами, авокадо крем; аквачили с креветками; белая рыба, сабайон, плантайн пюре; дульче.

Сет-меню No2: томаты, пилонсильо, козий сыр, какао бобы; гуакамоле с травами; такито с бычьими хвостами, авокадо крем; белая рыба, сабайон, плантайн пюре.

В апреле, после специальных ужинов, кантина будет работать с полноценным меню 3 дня в неделю, с четверга по субботу, с 18.00 до 0.00.

Москва, ул. Покровка, 2/1, стр. 1 Средний чек 1000 руб.