Европа сходит с ума по кофе из грибов

Грибной кофе, столь популярный нынче среди европейских любителей здорового образа жизни, представляет собой смесь обычного молотого кофе с порошком из грибов, но не из каких-нибудь милых шампиньонов или рыжиков, а вполне серьезных — черного березового гриба чаги, растущего на погибащих деревьях трутовика и кордицепса, паразитирующего на насекомых. Звучит не аппетично, зато в оправдание стоит напомнить, что это лекарственные виды грибов, которые используются в аюрведической и традиционной китайской медицине на протяжении многих веков. Добавление в кофейные напитки грибного порошка может не только нивелировать действие кофеина на организм, но и в целом оздоровить — грибы обладают противовостпалительными и бактерицидными свойствами, укрепляют иммунитет и улучшают память.

Грибной кофе имеет ярко выраженный землистый вкус, поэтому очень часто подается в виде капуччино или латте с молоком и сахаром. Говорят, что спрос на такой напиток обусловлен дефицитом на планете белковых продуктов, что приводит к активному поиску новых источников.