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В Одинцове провели мастер‐класс по выпеканию куличей
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В Одинцове провели мастер‐класс по выпеканию куличей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В клубе «Супер‐мамочки Одинцова» прошел мастер‐класс по выпеканию куличей. В этом клубе собираются молодые родители, сообщил телеканал «360».
В рамках мероприятия родители делились друг с другом рецептами и секретами. Например, дрожжевое тесто сначала должно несколько часов отдохнуть. Затем его можно смешать с начинкой, а потом снова дать постоять.
Кто-то  готовил кулич впервые. А потому
мастер-класс
оказался очень полезным.
Традиции и обряды православной Пасхи: почему мы едим куличи и красим яйца в праздник Воскресения
В домашнем куличе помимо натуральных продуктов, масла, яиц, молока, туда мы вкладываем свою душу, любовь. Делаем это для своих деток
— Ксения Хрипунова, участница
мастер-класса
Приготовленные куличи супермамочки заберут домой. Накануне Пасхи, 7 апреля их можно будет осветить.
Ранее телеканал «360» рассказал, что в преддверии праздника Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подготовило анализ средней стоимости кулича в регионе, а также во сколько обойдется приготовление главного украшения пасхального стола в домашних условиях.
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