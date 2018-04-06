В Одинцове провели мастер‐класс по выпеканию куличей

В клубе «Супер‐мамочки Одинцова» прошел мастер‐класс по выпеканию куличей. В этом клубе собираются молодые родители, сообщил телеканал «360».

В рамках мероприятия родители делились друг с другом рецептами и секретами. Например, дрожжевое тесто сначала должно несколько часов отдохнуть. Затем его можно смешать с начинкой, а потом снова дать постоять.

Кто-то готовил кулич впервые. А потому

мастер-класс

оказался очень полезным.

Традиции и обряды православной Пасхи: почему мы едим куличи и красим яйца в праздник Воскресения

В домашнем куличе помимо натуральных продуктов, масла, яиц, молока, туда мы вкладываем свою душу, любовь. Делаем это для своих деток

— Ксения Хрипунова, участница

мастер-класса

Приготовленные куличи супермамочки заберут домой. Накануне Пасхи, 7 апреля их можно будет осветить.

Ранее телеканал «360» рассказал, что в преддверии праздника Министерство потребительского рынка и услуг Московской области подготовило анализ средней стоимости кулича в регионе, а также во сколько обойдется приготовление главного украшения пасхального стола в домашних условиях.