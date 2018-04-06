Прокачай свой дошик: 5 рецептов лапши быстрого приготовления, которые вас удивят

На семь бед — один ответ: бич-пакет! Растворимая лапша продается по всему миру, и все мы привыкли к традиционному способу ее приготовления: залить кипятком, добавить специи, есть.

Возможно, для вас это станет открытием, но обычный дошик может быть основой для разнообразных и очень вкусных блюд. И легкие салатики, и бургер, и даже десерты — в нашей подборке вы найдете пятерку совершенно неожиданных рецептов, которые можно варьировать на свой вкус.

Грибы в хрустящей панировке

Ингредиенты:

шампиньоны — 200 г;

яйцо — 2 шт. ;

пшеничная мука — 150 г;

лапша быстрого приготовления — 2 пачки;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для фритюра;

соусы — для подачи.

Измельчите сухую лапшу в мелкую крошку. Взбейте яйца с солью и перцем. Обваляйте очищенные шляпки грибов в муке, окуните в яичную смесь, а потом обваляйте в лапше. После этого поставьте грибы в морозилку на 15 минут, чтобы они держали форму, а потом обжаривайте во фритюре. Подавайте с любым соусом, например с чесночным — тертый чеснок со сметаной.

Лапша-бургер с говяжьей котлетой

Ингредиенты:

лапша — 1 пачка;

яйцо — 1 шт. ;

говяжий фарш — 2-3 ст. л. ;

соль, специи;

растительное масло;

овощи.

Уже отваренную лапшу положите в две порционные емкости для запекания, разделив на равные части и залив взбитым яйцом. Чтобы облегчить обжарку, охладите лапшу в емкостях в холодильнике, так она будет лучше держать форму. Поджарьте лапшу на сковороде в масле до золотистой корочки с одной стороны. Заготовки для бургера готовы, теперь можно поджарить говяжью котлету, добавить в бургер салат, соусы, овощи и так далее: начинка на ваше усмотрение.

Хрустящий салат с лапшой

Ингредиенты:

кочан пекинской капусты — 1 шт. ;

лапша — 2 пачки;

пластины миндаля — 100 г;

пучок зеленого лука;

семечки очищенные — 5 ст. л. ;

растительное масло — 100 мл;

сахар — 3 ст. л. ;

соль — 1 ч. л. ;

уксус 9% — 4 ст. л.

Мелко порежьте лук и пекинскую капусту, отрезая твердую белую часть стебля. Прожарьте семечки и миндаль 1-2 минуты. Приготовьте заправку: растворите сахар в уксусе, добавьте туда соль и масло. Смешайте зелень и семечки, добавьте заправку. Поломайте два брикета лапши и посыпьте крошкой салат непосредственно перед подачей на стол.

Омлет с курицей и лапшой

Ингредиенты:

яйца — 2-3 шт. ;

сметана — 2-3 ст. л. ;

лапша — 1 пачка;

молоко — 2 ст. л. ;

вареная курятина — 100 г;

зелень, сушеные овощи;

специи, соль по вкусу.

Лапшу заливаем кипятком, добавляем специи, через 5 минут сливаем оставшуюся воду и даем лапше немного остыть. В отдельной посуде взбиваем яйца с молоком, добавляем специи по вкусу. На сковороде обжариваем порезанную кубиками отварную курицу, кладем туда же лапшу, заливаем яичной смесью, добавляем зелень, сушеные овощи.

В зависимости от размера сковороды блюдо будет разной консистенции. В емкости малого диаметра омлет получается толстым и нежным, а в широких сковородах — тонким и более хрустящим.

Крамбл (традиционный английский рецепт) из лапши быстрого приготовления

Ингредиенты:

лапша — 2 пачки;

сливки — 500 мл;

сахарный песок — 3 ст. л. ;

сливочное масло — 50 г;

вода — 100 мл;

яблоко — 1 шт. ;

груша — 1 шт. ;

виноград — 100 г;

клюква — по вкусу;

корица — по вкусу;

пломбир — по вкусу.

Сливки с сахаром и небольшим количеством воды подогрейте, но не доводите до кипения. Положите в сливки сухую лапшу, дайте ей размягчиться и уберите с огня. Фрукты нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде со сливочным маслом и сахаром. Переложите начинку в форму для запекания, сверху разложите набухшую лапшу. Выпекайте крамбл 15-20 минут при температуре 190 градусов до золотистой корочки. Готовый крамбл посыпьте корицей и украсьте мороженым и шоколадным соусом.

Сохраняйте эту подборку в закладки, ведь эти рецепты непременно удивят ваших домочадцев.