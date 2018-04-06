Бискотти с медом

Рецепт печенья — бискотти! Это твердое печенье с медом, которое макают в горячие напитки! Прекрасно сочетается с мятным чаем!

Ингредиенты

Сливочное масло

60 г сахар

150 г мед 3 ст. л.

соль

1/2 ч. л.

яйца

2 шт ваниль

по вкусу

апельсиновые цукаты

3 ст. л.

мука

250 г разрыхлитель

1 ч. л.

тмин

2 ч. л.

миндаль

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Время готовки

2 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Итальянская

Способ приготовления

Апельсиновые цукаты мелко порежьте. Миндаль порежьте.

В миксере взбейте размягченное масло, сахар, мед и соль. Положите яйца и ваниль, взбейте до однородной массы. В последнюю очередь положите цукаты и быстро замешайте.

В отдельной миске перемешайте муку, разрыхлитель и тмин. В три приема добавьте муку в смесь, каждый раз хорошо взбивая. Замешайте миндаль. Уберите тесто в холодильник на час.

Тесто разделите на две части. Скрутите из них колбаски. Положите их на присыпанную мукой дощечку и положите в холодильник еще на полчаса.

Поставьте духовку до 175 градусов. На пергаментную бумагу выложите колбаски из теста на расстоянии примерно 8-10 см друг от друга. Запекайте 30 минут. Достаньте противень из духовки и температуру поставьте на 140 градусов.

Остывшие бискотти острым ножом нарежьте по диагонали на ломтики толщиной примерно 2 см. Выложите печенье в один слой на противень, застеленный бумагой, и выпекайте, пока оно не подрумянится.

Приятного аппетита!