Быть в тренде: 10 модных кулинарных тенденций 2018 года

1. Жареное всё: воздух и мясо

Приготовление во фритюрнице вместо приготовления в пароварке и мультиварке — это тренд 2018 года. Но имеются в виду воздушные фритюрницы, которые используют горячий воздух вместо масла. «Поджаренные» таким образом мясо, птица, овощи или рыба считаются примером здорового питания. Да здравствует картофель фри без сожаления и упрёков!

2. Супы в стиле детокс

Овощной бульон, мясной бульон и рыбный бульон — это новые детокс-соки. Супы теперь не едят, а пьют во имя детокса, особенно если вы не поклонник сладких фруктово-ягодных напитков. Супы в 2018 году — форма здорового обеда на ходу и на бегу.

3. Кофе-супер бодрость

Чтобы моментально проснуться и метнуться навстречу новым впечатлениям, в утренний кофе стали добавлять суперфуды, например маку. Это корень, растущий в Перу, который помогает организму бороться со стрессом, повышает энергию и улучшает настроение. Природный энергетик обладает мягким, сладковато-ореховым вкусом и продается в виде порошка. Интерес к «энергетическому» кофе вырос в этом году на 200%!

4. Марокко, ваш выход

Мода на марокканскую кухню растёт. Специи, активно используемые на Севере Африки — тмин, кориандр и кардамон — не только пробуждают вкусовые рецепторы, но и выталкивают повседневные блюда из зоны комфорта. Они превращаются из еды будней в фуд порно. Интересом пользуются национальные марокканские блюда в современной обработке, начиная от тажинов и заканчивая сладкой выпечкой из теста фило.

5. Вегетарианское мясо для настоящих мясоедов

Знаете ли вы такой хэштэг #MeatlessMonday («понедельник без мяса»)? Именно по нему в Pinterest можно найти много рецептов с вегетарианским «мясом». Среди них весьма заметны гамбургеры с котлетами из чечевицы, конопли, лебеды и бобовых (в том числе соевые бобы). Даже Макдональдс в некоторых странах Европы — в Финляндии и Швеции — включил бургер с соевой котлетой в свое меню. Называется он McVegan.

6. Овощи вместо чипсов

В моде сейчас обдуманный переход с чипсов на свежие или быстро приготовленные овощи.

7. Ещё острее, ещё ярче

Острейшая шрирача, отойди в сторону — тебе на смену идут соусы и приправы из Кореи. Например, корейская приправа кочхуджан (пряная паста из соевых бобов, красного перца чили с клейким рисом), которая пытается пробиться к профессионалам — на кухни ресторанов и кафе.

8. Сначала топим, а потом жарим

«Гхи» так называют жители Индии, Непала, Шри-Ланки, Пакистана и Бангладеш разновидность очищенного топлёного масла. Именно оно в тренде. Безлактозное масло в 2018 году завоевывает ещё большую популярность благодаря своему богатому, ореховому вкусу и способности выдерживать приготовление при более высокой температуре, чем сливочное масло.

Скажем по секрету, что совсем не обязательно метаться в поисках гхи, достаточно самим растопить масло на сковороде по нашему рецепту. И, кстати, царская Россия была одним из крупнейших экспортеров топленого масла в Европе. По этой причине раньше за этот продукт так и называли «русское масло».

9. Торжество вегетарианских десертов

В 2018 году весьма актуальны вегетарианские десерты. Зная, например, адекватные варианты замены яиц, веганы и невеганы со всего мира активно готовят сладкие альтернативные угощения.

10. Ни грамма алкоголя

До некоторого времени люди, отказывающиеся от алкоголя, выглядели на вечеринках нелепо и даже смешно. Теперь не пить — модно. Любой уважающий себя ресторан обязательно предложит вам барное меню с безалкогольными коктейлями, всевозможными смузи, газированными напитками и прочими радостями. На домашних вечеринках теперь все чаще батарея из бутылок сменяются морсами, лимонадами и напитками с минимальным количеством градусов.