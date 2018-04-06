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Приготовление кулича по традиционному рецепту обойдется жителям Удмуртии в 88 рублей
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Приготовление кулича по традиционному рецепту обойдется жителям Удмуртии в 88 рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Приготовление кулича по традиционному рецепту обойдется жителям Удмуртии в 88 рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.
«Основой для пасхального кулича является сдобное дрожжевое тесто. По состоянию на 26 марта 2018 года приготовление кулича по классическому рецепту обойдется жителям нашей республики в среднем в 88 рублей», — говорится в сообщении.
Статистики отмечают, что по сравнению с 2017 год средняя цена упала на 3 рубля (в 2017 году — 91 рубль).
Для приготовления понадобится 300 г муки, 125 мл молока, 5 г дрожжей, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 100 г сахара, 110 г изюма, щепотка соли и ванильный сахар.
Куличи также можно сдабривать сухофруктами (средняя цена в марте 2018 года составила 210 руб. за кг), орехами (средняя цена — 345 руб. за кг).
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