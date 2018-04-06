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Чизкейк с ароматной начинкой из яблок
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Чизкейк с ароматной начинкой из яблок 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рецепт приготовления чизкейка с яблочной начинкой! Очень нежный и сливочный вкус!
Ингредиенты
Сухое печенье
200 г  cливочное масло
110 г  сахар
300 г  сливочный сыр  250 г  ваниль
по вкусу
яйца
3 шт  яблоки
4 шт  корица
по вкусу
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Время готовки
1,5 ч  Количество персон
8 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Американская
Способ приготовления
Печенье разотрите в крошку. Перемешайте со 100 г сахара и растопленным сливочным маслом. Положите в круглую форму для запекания тонким слоем и сделайте бортики. Уберите корж в холодильник на 10-15 минут.
Яблоки почистите и порежьте небольшими кусочками. Положите в сковороду со сливочным маслом, слегка засыпьте корицей и сахаром. Готовьте до мягкости яблок.
В миксере взбейте сливочный сыр вместе с оставшимся сахаром. Положите ваниль. По одному добавьте яйца и взбейте.
Положите половину смеси на корж, сверху яблоки. Покройте оставшейся сырной смесью. Сверху посыпьте крошкой из печенья, смешанной с сахаром.
Запекайте в духовке 50-60 минут (180 градусов). Охладите и поставьте в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
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