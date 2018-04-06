Чизкейк с ароматной начинкой из яблок

Рецепт приготовления чизкейка с яблочной начинкой! Очень нежный и сливочный вкус!

Ингредиенты

Сухое печенье

200 г cливочное масло

110 г сахар

300 г сливочный сыр 250 г ваниль

по вкусу

яйца

3 шт яблоки

4 шт корица

по вкусу

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Время готовки

1,5 ч Количество персон

8 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Американская

Способ приготовления

Печенье разотрите в крошку. Перемешайте со 100 г сахара и растопленным сливочным маслом. Положите в круглую форму для запекания тонким слоем и сделайте бортики. Уберите корж в холодильник на 10-15 минут.

Яблоки почистите и порежьте небольшими кусочками. Положите в сковороду со сливочным маслом, слегка засыпьте корицей и сахаром. Готовьте до мягкости яблок.

В миксере взбейте сливочный сыр вместе с оставшимся сахаром. Положите ваниль. По одному добавьте яйца и взбейте.

Положите половину смеси на корж, сверху яблоки. Покройте оставшейся сырной смесью. Сверху посыпьте крошкой из печенья, смешанной с сахаром.

Запекайте в духовке 50-60 минут (180 градусов). Охладите и поставьте в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!