Чизкейк с ароматной начинкой из яблок 

Рецепт приготовления чизкейка с яблочной начинкой! Очень нежный и сливочный вкус!
Ингредиенты
Сухое печенье
200 г cливочное масло
110 г сахар
300 г сливочный сыр 250 г ваниль
по вкусу
яйца
3 шт яблоки
4 шт корица
по вкусу
Рекомендуем к прочтению:
Апельсиновый морс
Рождественские апельсины в сладком соусе с бренди
Яблочный крамбл
Пирог с вареньем и орехами
Печеные яблоки
Время готовки
1,5 ч Количество персон
8 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Американская
Способ приготовления
Печенье разотрите в крошку. Перемешайте со 100 г сахара и растопленным сливочным маслом. Положите в круглую форму для запекания тонким слоем и сделайте бортики. Уберите корж в холодильник на 10-15 минут.
Яблоки почистите и порежьте небольшими кусочками. Положите в сковороду со сливочным маслом, слегка засыпьте корицей и сахаром. Готовьте до мягкости яблок.
В миксере взбейте сливочный сыр вместе с оставшимся сахаром. Положите ваниль. По одному добавьте яйца и взбейте.
Положите половину смеси на корж, сверху яблоки. Покройте оставшейся сырной смесью. Сверху посыпьте крошкой из печенья, смешанной с сахаром.
Запекайте в духовке 50-60 минут (180 градусов). Охладите и поставьте в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!