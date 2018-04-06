Рецепт дня: Творожный кулич с изюмом 

Sobesednik.ru предлагает сегодня свой рецепт приготовления пасхального кулича — из творога.
Что понадобится:
— сливочное масло — 50 г — сахар — 1,5 стакана
— куриные яйца — 3 шт.
— мука — 2 стакана
— молоко — 1/4 стакана
— дрожжи сухие — 8 г — сахар ванильный — 10 г — соль — по вкусу
— изюм — 1 стакан
— творог 18% — 250 г Как готовить:
1. Подогреть молоко до температуры 37–40 градусов.
2. Приготовить опару — растворить в молоке сахар, дрожжи, добавить 1 ст. ложку муки, перемешать. Накрыть емкость пищевой пленкой и поставить в теплое место на 15 минут (дрожжи должны подняться).
3. В чашку для миксера положить 2 яйца, 1 желток и сахар. Взбивать 3–4 минуты до белой пушистой массы.
4. В смесь через сито перетереть творог, растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Очень хорошо все перемешать.
5. Добавить в тесто опару, просеять туда же муку, добавить изюм и хорошенько все перемешать.
6. Смазать маслом формы для куличей.
7. Выложить тесто на одну вторую высоты формы, поставить тесто в теплое место, оно должно подняться минимум в 2 раза.
8. Нагреть духовку до 180 градусов, выпекать в течение часа.