Рецепт дня: Творожный кулич с изюмом

Sobesednik.ru предлагает сегодня свой рецепт приготовления пасхального кулича — из творога.

Что понадобится:

— сливочное масло — 50 г — сахар — 1,5 стакана

— куриные яйца — 3 шт.

— мука — 2 стакана

— молоко — 1/4 стакана

— дрожжи сухие — 8 г — сахар ванильный — 10 г — соль — по вкусу

— изюм — 1 стакан

— творог 18% — 250 г Как готовить:

1. Подогреть молоко до температуры 37–40 градусов.

2. Приготовить опару — растворить в молоке сахар, дрожжи, добавить 1 ст. ложку муки, перемешать. Накрыть емкость пищевой пленкой и поставить в теплое место на 15 минут (дрожжи должны подняться).

3. В чашку для миксера положить 2 яйца, 1 желток и сахар. Взбивать 3–4 минуты до белой пушистой массы.

4. В смесь через сито перетереть творог, растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Очень хорошо все перемешать.

5. Добавить в тесто опару, просеять туда же муку, добавить изюм и хорошенько все перемешать.

6. Смазать маслом формы для куличей.

7. Выложить тесто на одну вторую высоты формы, поставить тесто в теплое место, оно должно подняться минимум в 2 раза.

8. Нагреть духовку до 180 градусов, выпекать в течение часа.