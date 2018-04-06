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Эксперт развенчал миф о вреде жирных продуктов
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Эксперт развенчал миф о вреде жирных продуктов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вред жирных продуктов для здоровья сильно преувеличен: из поступающей пищи организм берёт не больше 15 процентов холестерина, остальное печень вырабатывает самостоятельно. Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Центра биогеронтологии и регенеративной медицины Андрей Гаража.
Даже при изменении рациона питания повлиять на уровень холестерина в крови существенно не удастся, отметил эксперт.
«Так что отказываться от жирных продуктов совсем смысла нет, — отметил он. — К примеру, то же сливочное масло вовсе не так вредно, как мы привыкли думать: не так давно выяснилось, что исследования о вреде этого продукта, были проведены ассоциацией по производству сахара. Таким образом, о роли сладостей в ожирении не сказали, а роль жирных продуктов намеренно возвели в степень».
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