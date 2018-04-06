Эксперт развенчал миф о вреде жирных продуктов

Вред жирных продуктов для здоровья сильно преувеличен: из поступающей пищи организм берёт не больше 15 процентов холестерина, остальное печень вырабатывает самостоятельно. Об этом рассказал в эфире Радио « Комсомольская правда » глава Центра биогеронтологии и регенеративной медицины Андрей Гаража.

Даже при изменении рациона питания повлиять на уровень холестерина в крови существенно не удастся, отметил эксперт.

«Так что отказываться от жирных продуктов совсем смысла нет, — отметил он. — К примеру, то же сливочное масло вовсе не так вредно, как мы привыкли думать: не так давно выяснилось, что исследования о вреде этого продукта, были проведены ассоциацией по производству сахара. Таким образом, о роли сладостей в ожирении не сказали, а роль жирных продуктов намеренно возвели в степень».