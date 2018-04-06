Эксперты назвали самый вкусный кулич в столице

Самым вкусным куличом среди продающихся в столице пасхальных изделий оказался «Колосок» от подмосковного ООО «Калининградхлеб».

К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Они закупили в городских магазинах 51 кулич от разных фирм, сообщает Агентство «Москва»

На втором месте оказался кулич «Майский» от ООО «Каравай СВ», а третье место досталось кексу «Славянский», производитель — ЗАО «Хлебозавод №22».

Специалисты оценивали внешний вид, форму, состояние мякиша, вкус, запах, количество и качество наполнителей — изюма, цукатов и орехов. Кроме того, учитывалось соответсвие маркировки технологическому регламенту.

Эксперты порекомендовали горожанам перед покупкой обратить внимание на внешний вид пасхального лакомства. Кулич не должен быть слишком большим и пышным, если в нем нет разрыхлителей.