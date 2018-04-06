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Эксперты назвали самый вкусный кулич в столице
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Эксперты назвали самый вкусный кулич в столице 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Самым вкусным куличом среди продающихся в столице пасхальных изделий оказался «Колосок» от подмосковного ООО «Калининградхлеб».
К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности. Они закупили в городских магазинах 51 кулич от разных фирм, сообщает Агентство «Москва».
На втором месте оказался кулич «Майский» от ООО «Каравай СВ», а третье место досталось кексу «Славянский», производитель — ЗАО «Хлебозавод №22».
Специалисты оценивали внешний вид, форму, состояние мякиша, вкус, запах, количество и качество наполнителей — изюма, цукатов и орехов. Кроме того, учитывалось соответсвие маркировки технологическому регламенту.
Эксперты порекомендовали горожанам перед покупкой обратить внимание на внешний вид пасхального лакомства. Кулич не должен быть слишком большим и пышным, если в нем нет разрыхлителей.
Ранее рекомендации по выбору и подготовке куличей и яиц к Пасхе дал Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в качественном готовом куличе используют только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок; сливочное масло, а не маргарин; сахар, а не подсластитель. Верхушка изделия должна быть сухой.
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