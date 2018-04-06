Яичница со спаржей и беконом

Очень сытный завтрак из яиц, жареного бекона и очной спаржи!

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Подготовка: 8 минут

Время приготовления: 30 минут

Количество: 4 порции

Ингредиенты:

8 ломтиков бекона 450 г спаржи (очистить)

1/2 ч. ложки измельченных листьев тимьяна

соль и перец (по вкусу)

8 крупных яиц 3 ст. ложки измельченной петрушки

1 ст. ложка измельченного укропа

Способ приготовления

1. Поставьте духовку на 250°С. Положите бекон на противень на 9 минут. Отложите на тарелку.

2. Вываляйте спаржу в масле от бекона, затем выложите плотно в один слой на противень. Посыпьте измельченным тимьяном и свежемолотым черным перцем. Готовьте 10 минут до готовности.

3. Разбейте яйца прямо на побеги спаржи. Поставьте противень в духовку. Готовьте 6 минут, пока белки яиц не поджарятся. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Положите бекон обратно на противень. Посыпьте яйца и спаржу петрушкой и укропом. При подаче лопаткой аккуратно выкладывайте яйца вместе со спаржевой подушкой на тарелки.

Приятного аппетита!