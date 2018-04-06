Яичница со спаржей и беконом 

Очень сытный завтрак из яиц, жареного бекона и очной спаржи!
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Подготовка: 8 минут
Время приготовления: 30 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты:
8 ломтиков бекона 450 г спаржи (очистить)
1/2 ч. ложки измельченных листьев тимьяна
соль и перец (по вкусу)
8 крупных яиц 3 ст. ложки измельченной петрушки
1 ст. ложка измельченного укропа
Способ приготовления
1. Поставьте духовку на 250°С. Положите бекон на противень на 9 минут. Отложите на тарелку.
2. Вываляйте спаржу в масле от бекона, затем выложите плотно в один слой на противень. Посыпьте измельченным тимьяном и свежемолотым черным перцем. Готовьте 10 минут до готовности.
3. Разбейте яйца прямо на побеги спаржи. Поставьте противень в духовку. Готовьте 6 минут, пока белки яиц не поджарятся. Посолите и поперчите по вкусу.
4. Положите бекон обратно на противень. Посыпьте яйца и спаржу петрушкой и укропом. При подаче лопаткой аккуратно выкладывайте яйца вместе со спаржевой подушкой на тарелки.
Приятного аппетита!