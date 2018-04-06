Ореховый кекс

Приготовьте кекс с орехами кешью и сухофруктами! Очень вкусный и прекрасно подойдет в качестве десерта к чаю!

Ингредиенты

Сливочное масло

170 г сахар

150 г яйца

3 шт сушеные вишни

80 г сушеная клюква

80 г орехи кешью

80 г мука

250 г разрыхлитель

1 ч. л.

молоко

2 ст. л.

Рекомендуем к прочтению:

Слойка с орехами

Ванильные маффины с изюмом

Горшочки с темным шоколадом и малиной

Клубничный лимонад

Клубнично-апельсиновый смузи

Время готовки

1 ч Количество персон

8 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Взбейте масло с сахаром. Положите по одному три яйца, каждый раз взбивая до однородной массы. После добавления третьего яйца взбивайте массу, пока она не станет мягкой и пышной.

Орехи порежьте. Приготовьте вишню и клюкву и орехи. Добавьте щепотку муки и перемешайте, чтобы она покрыла сухофрукты (так они равномерно распределятся в тесте). Вмешайте орехи и сухофрукты в масляно-яичную смесь.

Муку перемешайте с разрыхлителем. Половину всыпьте в тесто и помешайте. Затем залейте молоко и снова помешайте. В конце добавьте оставшуюся муку с разрыхлителем. Смешайте до однородной массы.

Поставьте тесто в форме для запекания в духовку на 190 градусов на 30 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Приятного аппетита!