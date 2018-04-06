Ореховый кекс 

Приготовьте кекс с орехами кешью и сухофруктами! Очень вкусный и прекрасно подойдет в качестве десерта к чаю!
Ингредиенты
Сливочное масло
170 г сахар
150 г яйца
3 шт сушеные вишни
80 г сушеная клюква
80 г орехи кешью
80 г мука
250 г разрыхлитель
1 ч. л.
молоко
2 ст. л.
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Время готовки
1 ч Количество персон
8 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Взбейте масло с сахаром. Положите по одному три яйца, каждый раз взбивая до однородной массы. После добавления третьего яйца взбивайте массу, пока она не станет мягкой и пышной.
Орехи порежьте. Приготовьте вишню и клюкву и орехи. Добавьте щепотку муки и перемешайте, чтобы она покрыла сухофрукты (так они равномерно распределятся в тесте). Вмешайте орехи и сухофрукты в масляно-яичную смесь.
Муку перемешайте с разрыхлителем. Половину всыпьте в тесто и помешайте. Затем залейте молоко и снова помешайте. В конце добавьте оставшуюся муку с разрыхлителем. Смешайте до однородной массы.
Поставьте тесто в форме для запекания в духовку на 190 градусов на 30 минут, проверяя готовность зубочисткой.
Приятного аппетита!