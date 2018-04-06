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Уникальный десертный сыр с карамельным вкусом готовятся варить в Подмосковье
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Уникальный десертный сыр с карамельным вкусом готовятся варить в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Продукт, за который не берутся многие опытные сыровары — десертный сыр с карамелью, изготовят на «Мамонтовской сыроварне», которая работает чуть больше года. Производством там заведуют девушки. Дарья Гришина и Елена Абрамова бросили московский офис и теперь варят сыр.
Без особого молока, подходящего для сыроварения волшебства превращения не случится. Чтобы найти его, Елена и Дарья объездили все Подмосковье. Идеальная молочная ферма оказалась неблизко — в Ногинском районе, но настоящий сыр требует жертв, уверены девушки. А вот консерванты и усилители вкуса ему не нужны.
В наше молоко попадает только определенное количество компонентов. Это закваска, если это сыр с плесенью, то мы добавляем сюда штаммы. Также присутствует у нас фермент и это все, что находится в нашем молоке
— Дарья Гришина, сыровар.
Этой подмосковной сыроварне чуть больше года, но полки хранилища ломятся от головок сыра. Елена Абрамова и Дарья Гришина бросили офисную работу в столице, выучились сыроделию в Угличе и теперь все время проводят в Подмосковье.
После соляного бассейна будущему деликатесу предстоит два месяца созревания в камере. Это святая святых сыроварни. Если сюда попадут посторонние микроорганизмы, испортиться могут все головки. Тогда сыр покроется самой обычной неблагородной — плесенью. Чтобы этого не случилось, в камере созревания соблюдаются определенная микрофлора и влажность.
Сейчас на подмосковной сыроварне варят тонну сыра в месяц. Это отличные показатели для маленького производства, где все делают вручную. Но девушки уверяют, что могут изготавливать еще больше. Часть затрат на закупку оборудования компенсирует областное правительство.
В этом году мы будем снова закупать оборудование под другие виды сыра. Опять хотим участвовать в этой же субсидии
— Елена Абрамова, сыровар.
Министр инвестиций и инновации Подмосковья Денис Буцаев рассказал о видах поддержки области.
Мы компенсируем капитальные затраты — это до 20% затрат, понесенных инвестором. Мы компенсируем стоимость инфраструктуры — все, что вы подведете — газ, вода, электричество — будет компенсировано нами. И у нас есть возможность разместить все это в специальном индустриальном парке
— Денис Буцаев.
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