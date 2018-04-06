Почему нельзя часто есть сыр?

Рекомендуемая норма употребления сыра — 200 грамм в неделю. Превышение этого норматива может оказаться небезопасным для здоровья человека. Почему сыр нужно есть строго дозированно? По данным журнала Healthy Style, молоко, из которого готовится сыр, может содержать в себе примеси лекарств, которые получали животные, а также следы инфекций, которые подхватывал рогатый скот. Их влияние на организм человека таково, что это может грозить развитием разных заболеваний, например, сердечных. Кроме того сыр является высококалорийным продуктом, который может содержать в себе жира до 70%. Его чрезмерное употребление может стать причиной возникновения диабета, нарушений в работе сердца и сосудов, а также ожирения. Полезно знать, что в сыре содержится животный фермент реннин, используемый для сквашивания молока. Слишком активное его потребление может спровоцировать нарушения в работе пищеварительной системы. Также злоупотребление сыром способно стать причиной почечных недугов и проблем с мочеполовой системой. Некоторые виды сыра содержать очень высокие уровни натрия, что вредно для функции почек, а мочегонный эффект сыра способен усилить симптомы пиелонефрита или мочекаменной болезни. Тем, кто ест сыр вполне умеренно, врачи советуют употреблять этот продукт до 12 часов дня. К вечеру сыр успеет полностью перевариться, организм усвоит из него полезные микроэлементы. Если есть сыр поздно вечером, это затруднит работу пищеварения и создать проблемы с ночным сном. Ранее МедикФорум писал о том, чем могут навредить здоровью разные каши.