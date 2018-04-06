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Создана водка с запахом черной икры
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Создана водка с запахом черной икры 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: pixabay.com
Французский винодел Жан-Шарль Буссе по-новому открыл древний алкогольный напиток, придав его изысканность лучшего вина.
Буссе рассказал о новой коллекции спиртных напитков JCB Spirits collection. Это эксперимент винодела с более крепкими напитками, чем вино.
В коллекции представлены водка с запахом черной икры, водка с ароматом трюфелей Périgord, классическая водка и джин, полученные из винограда Pinot Noir и Chardonnay, который растет в Бургундии.
Для напитков предназначены миниатюрные хрустальные декантеры с пробкой, которые созданы по образцу моделей XVII и XVIII веков.
Для производства будет использована лучшая черная икра Франции.
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