Курица в духовке с овощами

Курочка в духовке с овощами и специями! Простой рецепт обеда или ужина для всей семьи!

Количество персон

4 чел Уровень сложности

Сложно

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Способ приготовления

Подготовка: 15 минут

Время приготовления: 1 час Количество: 4 порции

Ингредиенты:

1 большая луковица (нарезать кольцами толщиной 1 см)

450 г картофеля (крупно нарезать)

4 моркови (нарезать ломтиками длиной 2,5 см)

100 г репы (крупно нарезать)

1 маленькая (200 г) луковица фенхеля (очистить и крупно нарезать)

8 веточек тимьяна + для украшения

7 зубчиков чеснока (измельчить)

1 ст. + 1 ч. ложка оливкового масла соль и перец (по вкусу)

1 курица (до 1 500 г)

1. Поставьте духовку на 230°С. В середине противня положите в один слой кольца лука. В большой емкости смешайте картофель, морковь, репу, фенхель, 4 веточки тимьяна, 3 измельченных зубчика чеснока, полейте все 1 ст. ложкой оливкового масла, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и разложите все на противне.

2. Приготовьте курицу и удалите шею. Хорошо натрите куриную тушку изнутри солью и перцем. Положите вовнутрь веточки тимьяна и чеснок. Перевяжите куриные ножки бечевкой. Сверху натрите курицу оставшейся 1 ч. ложкой оливкового масла, солью и перцем.

3. Выложите курицу на лук в противне грудкой кверху. Готовьте 45 минут, пока сок, вытекающий в месте прокола ножом, не станет прозрачным. Чтобы курицу было легче нарезать, оставьте ее в духовке еще на 10 минут. Запеченные овощи выложите по краю большого блюда, оставляя место по центру. Через 10 минут переложите туда курицу и лук. Снимите лишний жир с сока в противне и перелейте в соусник.

Приятного аппетита!