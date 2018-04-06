Курица в духовке с овощами 

Курочка в духовке с овощами и специями! Простой рецепт обеда или ужина для всей семьи!
Количество персон
4 чел Уровень сложности
Сложно
Рекомендуем к прочтению:
Кофейный коктейль
Фруктовый пунш
Персиковый смузи
Старинный рецепт «Наполеона»
ГОТОВИМ ДОМА: ЧЕБУРЕКИ ПРЯМО С ПЕЧКИ (ВИДЕО)
Способ приготовления
Подготовка: 15 минут
Время приготовления: 1 час Количество: 4 порции
Ингредиенты:
1 большая луковица (нарезать кольцами толщиной 1 см)
450 г картофеля (крупно нарезать)
4 моркови (нарезать ломтиками длиной 2,5 см)
100 г репы (крупно нарезать)
1 маленькая (200 г) луковица фенхеля (очистить и крупно нарезать)
8 веточек тимьяна + для украшения
7 зубчиков чеснока (измельчить)
1 ст. + 1 ч. ложка оливкового масла соль и перец (по вкусу)
1 курица (до 1 500 г)
1. Поставьте духовку на 230°С. В середине противня положите в один слой кольца лука. В большой емкости смешайте картофель, морковь, репу, фенхель, 4 веточки тимьяна, 3 измельченных зубчика чеснока, полейте все 1 ст. ложкой оливкового масла, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и разложите все на противне.
2. Приготовьте курицу и удалите шею. Хорошо натрите куриную тушку изнутри солью и перцем. Положите вовнутрь веточки тимьяна и чеснок. Перевяжите куриные ножки бечевкой. Сверху натрите курицу оставшейся 1 ч. ложкой оливкового масла, солью и перцем.
3. Выложите курицу на лук в противне грудкой кверху. Готовьте 45 минут, пока сок, вытекающий в месте прокола ножом, не станет прозрачным. Чтобы курицу было легче нарезать, оставьте ее в духовке еще на 10 минут. Запеченные овощи выложите по краю большого блюда, оставляя место по центру. Через 10 минут переложите туда курицу и лук. Снимите лишний жир с сока в противне и перелейте в соусник.
Приятного аппетита!