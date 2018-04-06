В КГТУ провели конкурс кулинарного мастерства — от чиабата с бужениной до кабачкового торта

Мой Калининград. В Калининграде в КГТУ — на кафедре технологии продуктов питания — состоялся ежегодный конкурс кулинарного мастерства.

Об этом в Калининграде сегодня, 6 апреля 2018 года, сообщил КГТУ как там водится, не указав дату события.

Традиционно студенты выпускных курсов, обучающиеся по направлению «Технология продукции и организация общественного питания», в конце учебного года демонстрируют свои кулинарные навыки и технологические изыски.

В этом году наставники решили не ограничивать студентов использованием в конкурсе только конкретных ингредиентов. Так что студентам был предоставлен настоящий творческий полет.

Участники конкурса разделились на 8 команд, и по очереди представляли жюри приготовленные блюда. Демид Гусев предложил попробовать авторский омлет с сыром. Он прост в приготовлении и прекрасно подходит для точек быстрого питания, поскольку от момента попадания на сковородку до тарелки покупателя проходит всего 3 минуты.

Кстати, в этом году среди конкурсантов тема фастфуда оказалась очень популярной. Еще два участника заявили, что ориентируются именно на точки быстрого питания. Это и чиабата с бужениной под секретным соусом от Максима Дукарца и Павла Фролова , и макароны с сыром в стаканчике от Артема Осипова

Еще из вкусненького: кабачковый торт от Ивана Сушина и Ксении Курдюковой, пирог со шпинатом от Юлии Карловой и Дарьи Лыло, котлеты из судака под соусом из черной смородины от Яны Приваловой и Алины Михайловой . Соус из последнего блюда настолько покорил жюри, что они предложили запатентовать его и выпустить целую линейку с разными ягодами. На десерт жюри отведало классическое итальянское печенье бискотти от Марии Малых и йогуртовый торт от Карин Колесниковой.

По итогам конкурса жюри решило не присуждать в этом году гран-при, а отметить лучших по номинациям: «За лучший вкус», «Стрит-фуд», «За технологическую идею» и другие.