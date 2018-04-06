Дрозденко предложил защиту от некачественного молока

Маркировать молочную продукцию данными о категории качества, тем самым защищая российских потребителей от недобросовестных производителей, предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Надо переходить на оценку качества как, например, в муке: высший, первый и второй сорт», — приводит РБК его слова, сказанные в ходе посвященного агропромышленному комплексу выездного заседания в Гатчине.

«Высший сорт — цельное молоко, первый — цельное молоко с добавлением сухого, второй — цельное молоко с пальмовым маслом и другими жирами. Тогда мы не будем обманывать потребителя», — пояснил свою мысль глава региона и отметил, что намерен выйти с соответствующей инициативой на федеральный уровень.