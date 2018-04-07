7 ​весенних салатов со свежей зеленью

СодержаниеЦезарь из морепродуктов с римским салатомСытный мясной салат с листьями АйсбергаСалат с беконом и коралловым латукомРыбный салат со шпинатомСалат из овощей и рукколыСалат с креветками и базиликомСалат из свеклы и Корна

Свежая зелень, наделенная сочной и ароматной листвой — не просто полезный продукт, полный витаминов, минералов и других ценных компонентов. Это настоящее лакомство, которое способно преобразить вкусовые свойства любого блюда, наделить их хрусткостью и тонким пряным, острым или, наоборот, сладким ароматом.

Особенно свежая зелень актуальна в весеннюю пору, когда организм испытывает острую нехватку биологически активных веществ и часто подвергается простудным заболеваниям. Не последнее место яркие листья занимают на столах, посвященных праздничному событию, и Пасха не является исключением. Какими весенними салатами со свежей зеленью порадовать домочадцев и гостей в священный день Воскресение Христово?

Цезарь из морепродуктов с римским салатом

Римский салат Ромэн славится нежным вкусом, сочностью и хрусткостью. Он наделен приятным сладковатым ароматом с терпкими ореховыми нотками, которые придают готовому блюду особую изюминку. Особенно гармонично листья Ромэн ведут себя вкупе со свежими плодами и корнеплодами, нежирным мясом и птицей, твердыми и мягкими сортами сыра, а также морепродуктами. Кстати, очень часто эту зелень используют при приготовлении салата Цезарь (причем как классической версии, так и с морепродуктами).

Чтобы приготовить Цезарь с морепродуктами, вам потребуются: 300 г креветок, 300 г кальмаров, 200 г зелени, несколько помидоров черри, 70-80 г сыра Фета, 2 зубчика чеснока (можно исключить), 4-5 оливок без косточек, сок свежевыжатого лимона, растительное масло, дижонская горчица и кусочек бородинского хлеба.

Креветки и кальмары отварите с учетом времени термической обработки для каждого. Кальмары нарежьте кольцами, креветки оставьте цельными. Сыр порежьте кубиками, салат порвите руками или оставьте листья цельными. Томаты черри поделите пополам. Чеснок мелко порубите или выдавите при помощи чеснокодавилки, соедините с масло оливы с дижонской горчицей и лимонным соком, перемешайте, оставьте на 10 минут. Все компоненты соедините, добавьте соус, украсьте нарезанными или цельными оливками. По желанию включите в рецепт петрушку или укроп.

Многие люди в попытках сэкономить время прибегают к покупке готовой еды. Особой популярностью пользуются салаты, «насквозь» пропитанные жирным майонезом. А между тем, количество человек, отравившихся готовой пищей, с каждым днем растет. Причинами тому служат неправильная или недостаточная термическая обработка, использование просроченных продуктов питания, плохие санитарные условия в помещении, где готовится пища.

Андрей Мосов, руководитель независимой лаборатории Росконтроль, называет заправленные салаты опасными в эпидемиологическом плане блюдами, ведь большая часть используемых компонентов зачастую наделена ударной дозой патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, ситуацию усугубляет длительное или неправильное хранение.

Сытный мясной салат с листьями Айсберга

Кочанный салат Айсберг весьма популярен в настоящие дни среди приверженцев здорового образа жизни и людей, которые желают расстаться с лишними килограммами. Внешне Айсберг напоминает белокочанную капусту. Он также наделен отменной хрусткостью и приятным свежим ароматом, разница заключается лишь в более нежной листве и вкусе. Айсберг имеет горьковатый, но не слишком выраженный привкус. Особенно хорошо он раскрывает себя вкупе с белковой пищей, например, птицей, мясом, морепродуктами, яйцом, рыбой.

Чтобы приготовить простой и очень сытный мясной салат, который не нанесет урон фигуре, вам потребуются: небольшая куриная грудка без кожи, листья Айсберга, свежий огурец, пучок петрушки и укропа, кефир или оливковое масло. Куриную грудку отварите, нарежьте кубиками или разорвите на волокна. Салатные листья измельчите руками, петрушку и укроп мелко нарубите ножом, огурец порежьте тонкими ломтиками. Все компоненты соедините в миске, аккуратно перемешайте, посолите, заправьте на свое усмотрение нежирным кефиром или маслом оливы.

Интересный факт!

Доказано, что салат Айсберг богат антиоксидантными веществами, которые являются мощными борцами против раковых заболеваний. Исследования европейских ученых показали, что человек, употребляющий салатную зелень ежедневно, реже подвергается онкологии, нежели те, кто пренебрегают дарами природы в своем питании.

Салат с беконом и коралловым латуком

Коралловый салат является разновидностью латука. Разница между ними кроется в строении листвы, цвете и вкусе. Коралловый латук внешне схож с морскими кораллами — они такие же фигурные, кудрявые. Отсюда и возникло название. Цвет кораллового латука зелено-бордовый, может варьироваться в зависимости от сорта, места произрастания. Вкус молодых листьев свежий, с легкой горчинкой и ореховым привкусом. Особенно хорошо коралловый латук «уживается» с мясными и рыбными деликатесами, в том числе шашлыком на огне. Также он может составить хорошую компанию овощам и бекону.

Чтобы приготовить блюдо, вам потребуется 200 г бекона, 60-70 г сыра твердых сортов, свежий огурец, пучок кораллового латука, растительное масло и сок свежевыжатого лимона. Бекон нарежьте тонкими ломтиками или пластинками, сыр натрите на мелкой терке, огурец порежьте соломкой, листья латука порвите руками. Соедините все компоненты, перемешайте, заправьте растительным маслом, прежде смешанным с лимонным соком. Соль и перец добавьте на свое усмотрение. По желанию можете включить в блюдо немного рубленой петрушки и укропа.

Важно!

Стоит отметить, что в латуке, в том числе коралловом, содержится большое количество щавелевой кислоты, соответственно, потребление этой зелени следует ограничить тем, кто страдает заболеваниями почек. Не рекомендуется налегать на латук еще и тем, кто столкнулся с энтероколитом и подагрой.

Если вы бережете свою фигуру, воспользуйтесь другим рецептом. Возьмите 200 г отварной куриной грудки, 200 г шпината, 200 г кораллового латука, головку крымского лука, 50 г голубого сыра, например, Рокфор, Данаблю, Дорблю или Стилтон, пару сваренных вкрутую яиц, масло оливы и бальзамический уксус. Грудку порвите на волокна, сыр нарежьте кубиками, яйца порежьте на четвертинки, лук — тонкими кружочками. Соедините все компоненты, кроме яиц, добавьте коралловый латук и шпинат (цельный или порванный руками), посолите, поперчите, заправьте смесью масла оливы и бальзамического уксуса, украсьте четвертинками яиц.

Рыбный салат со шпинатом

Шпинат славится притягательным нежным вкусом со сладковатыми нотками, который прекрасно уживается в союзе с овощами, особенно томатами, огурцами, белокочанной и краснокочанной капустой, кабачками и морковью. Также вкус шпината раскрывается в полной мере с твердыми и мягкими сортами сыра, отварным или приготовленным в духовке мясом, птицей и обязательно рыбой.

Чтобы приготовить рыбный салат с зеленью, вам потребуются: рыба красных сортов, например, горбуша или лосось, порция шпината (количество на усмотрение), сыр Пармезан, пучок укропа и нежирные сливки (их при отсутствии можно смело заменить кефиром). Горбушу или лосося отварите или приготовьте в пароварке (мультиварке), освободите от кожи и костей, остудите, нарежьте небольшими кубиками. Укроп мелко порубите, сыр нарежьте кубиками, зелень используйте цельной или порвите вручную. Перемешайте все компоненты, заправьте сливками или кефиром.

Когда совсем нет времени или гости уже на пороге, многие хозяйки берут за основу салата не свежую рыбу, а консервированную. Однако не всегда «собратья» из банки могут похвастаться приятным вкусом и безопасностью.

Эксперты Росконтроля провели исследования консервы из горбуши от пяти торговых марок. Первые позиции в списке завоевала консервированная рыба от бренда «Курильский берег». Она соответствует стандарту и абсолютно безопасна для употребления. Более того, в банке содержится довольно много рыбы — 77%. Единственный недостаток — недостоверная маркировка пищевой ценности.

Последнюю позицию заняла консервированная горбуша «Каждый день». Она безопасна, но не прошла тест по органолептическим показателям, количеству рыбы в банке (всего 58%) и, наконец, нарушениям в маркировке.

Салат из овощей и рукколы

Руккола давно завоевала признание людей, вступивших на тропу с лишним весом. Зеленые листочки, очень напоминающие листву весенних одуванчиков, используют для приготовления диетических зеленых смузи, творога и легких супов. В обычной жизни рукколу подают к жареному мясу, сырным и мясным закускам, а также добавляют в рецептуры овощной и грибной пиццы, различных соусов к рыбе и морепродуктам, овощным и зеленым коктейлям. Она придает готовым блюдам остропряный аромат и легкий горчичный привкус с едва прослеживающимися ореховыми нотками.

Важно!

Известно, что руккола богата аскорбиновой кислотой (витамином С), которая, в свою очередь, способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, она противодействует свободным радикалам, которые негативно влияют на клетки нашего организма и провоцируют раковые заболевания.

Чтобы приготовить овощное лакомство, вам потребуются: 1-2 средних помидора, 1 огурец, 1 болгарский сладкий перец, порция рукколы, 60-70 г сыра Фета, оливковое масло и сок свежевыжатого лимона. Овощи промойте, подсушите, измельчите не слишком крупно. Добавьте к овощам рукколу и сыр, нарезанный мелкими кубиками, заправьте оливковым маслом, смешанным с соком лимона. Украсьте готовый кулинарный изыск веточкой петрушки.

Если желаете приготовить салат с зеленью сытнее описанного, возьмите 200 г отварной куриной грудки без кожи, 100 г рукколы, столовую ложку кедровых орешков, 1 среднюю грушу, лимонный сок и растительное масло. Грудку порежьте кубиками или измельчите на волокна, грушу порежьте, прежде удалив сердцевину (кожуру удаляйте в том случае, если она слишком жесткая). Соедините все компоненты в емкости, осторожно вымешайте, взбрызните соком лимона и заправьте маслом оливы. Соль и перец на ваше усмотрение.

Важно!

Замечено, что листовые салаты (римский, полевой, посевной латук и др.), шпинат и руккола при соприкосновении с металлом подвергаются окислительным процессам, что провоцирует за собой изменение вкусовых свойств. По этой причине перечисленные виды зелени не рекомендуют резать ножом, а только рвать руками.

Салат с креветками и базиликом

К сожалению, базилик нечасто используется в русской кухне. И напрасно! Он достоин внимания ничуть не меньше, чем, например, петрушка. Ему свойственен сильный аромат, который имеет сходства и с гвоздикой, и с лакричником.

Стоит отметить, что базилик сам по себе самодостаточен. Ему не требуются дополнительные союзники в виде другой зелени. Лучше всего сочетать базилик с мясом, птицей, рыбой и морепродуктами, также ароматные зеленые и фиолетовые листочки вольются в гармоничный тандем с овощами.

Чтобы приготовить салат, вам потребуются: 300 г креветок (предпочтительно королевских), авокадо, 1-2 огурца, пару зубчиков чеснока, сок лимона, масло оливы и несколько листочков базилика. Креветки промойте, отварите, очистите от панциря. Авокадо очистите от кожуры, нарежьте небольшими кубиками. Аналогичные манипуляции повторите в случае с огурцом (кожуру можно оставить). Чеснок мелко порежьте, соедините с оливковым маслом и соком лимона, дайте постоять 10 минут. Все компоненты соедините, добавьте листочки базилика и заправьте чесночным соусом.

Интересный факт!

Точные характеристики аромата и вкуса базилика определяются сортовой принадлежностью. Например, сорт «Ереванский» несет в себе нотки душистого перца, а сорт «Бакинский» отдает мятой, некоторые сорта и вовсе наделены лимонным, карамельно-ванильным и анисовым ароматом.

Салат из свеклы и Корна

Салат Корн, он же — полевой, прекрасен в любом союзе, но особенно часто его подают с отварными и свежими плодами и корнеплодами, например, свеклой и капустой, а также нежирным мясом, цитрусовыми фруктами, яблоками и орехами. Он наделяет готовое блюдо нежным ароматом и пряным вкусом с ореховыми нотками.

Чтобы приготовить салат, вам потребуется крупная свекла (или 2 небольших), 100 г козьего сыра, горсть грецких орехов, 50 г Корна, пучок петрушки и укропа, по столовой ложке меда и дижонской горчицы, оливковое масло и бальзамический уксус. Свеклу запеките в духовке или отварите, освободите от кожуры и нарежьте, уложите в миску. Добавьте к свекле козий сыр, нарезанный кубиками, измельченные грецкие орехи, цельные листья Корна, рубленую петрушку и укроп. В отдельной емкости соедините масло оливы, мед, горчицу и бальзамический уксус, взбейте венчиком, дайте настояться в течение 10-15 минут. Заправьте полученным соусом блюдо.

Важно!

Листья Корна полны минералов, которые положительно влияют на работу нервной системы. Это аспект доказали западные ученые. Их исследования показали, что люди, которые часто употребляют листья Корна и другую зелень реже подвергаются апатии, депрессии, раздражительности, чувству тревоги, беспокойному сну, бессоннице и плохому настроению.

Тем, кто не мыслит свое питание без сытного мяса, придется по нраву салат с молодой телятиной и Корном. Для его приготовления вам потребуются: 100 г молодой телятины, 20 г стебля сельдерея, 1 свежий огурец (можно смело заменить редиской), горсточка кунжутных семечек, 50 г листьев Корна, 50 г листьев римского Ромэн, пару зубчиков чеснока и соевый соус. Отварите телятину до готовности, порежьте кубиками. Нарежьте соломкой сельдерей и огурец. Соедините подготовленные компоненты, добавьте кунжутные семечки, промытые и просушенные листья салата. Заправьте готовое блюдо соевым соусом, прежде смешанным с измельченным чесноком и настоянным при комнатной температуре 10 минут.

Комментарий экспертаАнастасия Куликова, повар 5-го разряда

Самый простой весенний салат со свежей зеленью можно приготовить, имея под рукой минимум компонентов. Например, салат «Заячий». Для его приготовления вам понадобится белокочанная капуста, морковь, пучок укропа и петрушки, масло растительное, капля столового уксуса, соль и сахар. Готовить его очень просто и быстро. Капусту важно нарезать соломкой, но очень тонкой, морковь натереть на терке, зелень мелко порубить. Маленькая хитрость, которая сделает салат сочным, — обязательно хорошо «выжмите» руками капусту с морковью, в результате овощи дадут сок. После добавьте в овощи зелень, заправьте маслом, внесите буквально каплю столового уксуса (речь идет о 70%), посыпьте сахаром и солью. Если любите послаще, сахара добавьте чуть больше, чем соли. Если наоборот, возьмите сахар и соль в равном количестве.

Еще один простой весенний салат можно приготовить с редиской. Тоже очень быстро и просто. Такой салат и за обедом будет уместен, и на торжественный стол его поставить не стыдно. Возьмите белокочанную капусту, редиску, свежий огурец, кислое яблоко, горсть клюквы, пучок петрушки и укропа, растительное масло, соль и черный молотый перец (на усмотрение). Все компоненты измельчите, добавьте ягоды, рубленую зелень, заправьте маслом, посолите, поперчите.

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