Шесть приправ, без которых немыслима кавказская кухня

Наряду с мясом и вином приправы являются яркой особенностью и неотъемлемым атрибутом блюд Кавказа. Сегодня мы поговорим о самых важных для кавказской кухни приправах и, как всегда, поделимся с вами самыми вкусными рецептами с каждой из них Как свежая, так и сушеная кинза добавляется во все без исключения блюда кавказской кухни, будь то супы, соусы, салаты или мясные блюда. Кинза считается разжигающей аппетит полезной приправой, облегчающей процесс пищеварения.

Вам понадобится:

Свекла вареная — 500 г Луковица — 1 шт.

Кинза — 1 пучок

Уксус — 1/2 ч.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

1. Лук и кинзу мелко нарежьте. Затем нарежьте свеклу и сбрызните уксусом. 2. В большой миске перемешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец, оливковое масло. Салат готов! Подавайте его, немного охладив и по желанию украсив рублеными грецкими орехами.

Все мы хорошо знаем и любим неповторимый запах хмели-сунели. В этот традиционный кавказский травяной состав входит множество компонентов: петрушка, сельдерей, базилик, шафран и другие душистые травы. С этой приправой абсолютно любое блюдо становится еще вкуснее и ароматнее.

Вам понадобится:

Помидоры — 600 г Стручковый красный перец — 1/2 шт.

Кинза свежая — 1 небольшой пучок

Чеснок — 1/2 маленького зубчика

Хмели-сунели — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

1. Помидоры обдайте кипятком и очистите от кожицы. Поставьте их тушиться до загустения. 2. В помидоры добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный острый перец, нарубленную кинзу, соль и хмели-сунели. Потушите еще примерно пять минут. 3. Дайте соусу остыть прямо под крышкой.

Аджикой в кавказской кухне принято дополнять в первую очередь мясные блюда. Несмотря на это, она так же хорошо сочетается с овощами. Наряду со знаменитым соусом используется сухая аджика, вкус которой варьируется от кисло-сладкого до жгучего в зависимости от ее состава.

Вам понадобится:

Помидоры — 800 г Картофель — 5 шт.

Аджика острая — 1,5 ст.л Лук — 1 шт.

Чеснок —2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Вода — 1 л 1. Помидоры ошпарьте и снимите с них кожуру. Измельчите в блендере в пасту. 2. Чеснок натрите на терке, а луковицу разрежьте на две части. 3. В кастрюлю положите помидоры и лук, залейте их водой, добавьте соль и перец, доведите до кипения. 4. Добавьте картофель, нарезанный на кубики. Как только он отварится, выньте из супа лук и добавьте тертый чеснок и аджику. Доведите до кипения снова и снимите с огня. Дайте настояться под крышкой около 10-ти минут. 5. Подавайте острый томатный суп, украсив его свежей зеленью.

Шафран активно используется в грузинской кухне. Он не только придает блюдам приятный оранжевый оттенок, но и дарит им свой уникальный, ни на что не похожий аромат. Особенно хорошо шафран сочетается с блюдами из риса и рыбы.

Вам понадобится:

Рис — 1 чашка

Шафран — 1/2 ч.л.

Лук-шалот — 100 г Оливковое масло — 1 ст.л.

Овощной бульон — 1/5 чашки

Соль, перец — по вкусу

Сок и цедра лимона — по 1 ст.л.

Свежая зелень — для подачи

1. Обжарьте в кастрюле лук-шалот на оливковом масле. Добавьте шафран, рис, овощной булон, соль. Накройте кастрюлю крышкой и варите на умеренном огне, пока вода не впитается. 2. Добавьте к рису лимонный сок и цедру. Как следует перемешайте. 3. Подавайте рис, украсив свежей зеленью (например, петрушкой).

В буйстве приправ ароматной кавказской кухне вы сможете найти и базилик. Здесь он используется как дополнение к первым и вторым блюдам, но больше всего — для ароматизации салатов.

Вам понадобится:

Цукини — 3 шт.

Базилик — по вкусу

Сок лайма — 1 ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст.л.

1. Поставьте гриль разогреваться. Цукини нарежьте крупными продолговатыми ломтиками. Смажьте их маслом. 2. Смешайте в отдельной небольшой миске масло, лимонный сок, соль, перец и базилик. 3. Обжаривайте цукини около 5-7 минут. Подавайте к столу горячими, украсив свежим базиликом.

Гранат на Кавказе считается символом плодородия. Эта приправа превосходно сочетается с мясными блюдами, придавая им кисло-сладкий, терпкий вкус. Используются зерна граната и для приготовления пхали — популярнейшей грузинской закуски.

Вам понадобится:

Листья шпината — 500 г Грецкие орехи очищенные — 100 г Луковица красная маленькая — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Кинза — 1 пучок

Хмели-сунели — 1 ч.л.

Гранатовый сок — 1 ст.л.

Гранат — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

1. Промойте и бланшируйте листья шпината. Дайте воде стечь, шпинат отожмите и измельчите его в блендере. Переложите в отдельную миску. 2. Измельчите в блендере грецкие орехи, чеснок, лук, кинзу. Добавьте соль, перец и гранатовый сок. Как следует перемешайте. 3. В миске тщательно перемешайте получившиеся ингредиенты. Сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в молотом грецком орехе. 4. Подавайте пхали, украсив тарелки и сами шарики гранатовыми зернами.